Дженніфер Лопес показала трендовий осінній макіяж — як повторити

Дженніфер Лопес показала трендовий осінній макіяж. Фото: Instagram/jlo

Цієї осені найбільш трендовим залишається макіяж з glow-ефектом. Його головна фішка — сяюча та свіжа шкіра, яка надає обличчю молодості й доглянутості. Такий стиль просто обожнює Дженніфер Лопес. Світова знаменитість часто використовує його у своїх осінніх образах.

Світлини з найбільш трендовим макіяжем цього сезону зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Джей Ло показала трендовий осінній макіяж

В моді цієї осені залишається натуральність та легкість. Цим критеріям ідеально відповідає макіяж Дженніфер Лопес. Зірка неодноразово доводила, що класика і природність — це універсальна база, яка буде в тренді завжди.

Головний акцент у макіяжі Джей Ло робить на шкіру. Вона використовує ефект glow skin, аби обличчя випромінювало здоровий блиск. Щоб досягнути такого результату, варто добре зволожити шкіру перед макіяжем. Зокрема, використовуйте крем та праймер з підсвічувальним ефектом. Крім того, можна додати рідкий хайлайтер на зону вилиць, перенісся та над верхньою губою.

Макіяж Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Важливо також приділити особливу увагу тональній основі. Обирайте засіб з природним та світловідбивним фінішем. Колір має точно відповідати тону вашої шкіри. Використовуйте кремовий контуринг та бронзер, аби шкіра сяяла. Наносьте їх на вилиці, лоб та щелепу. Після цього варто зафіксувати все пудровим бронзером теплого відтінку.

Ідеально доповнять сяючий макіяж хайлайтер та рум'яна. Відтінки хайлайтера з персиково-золотим підтоном варто наносити на верхню частину вилиць. А от рум'яна обирайте коралові або нюдово-персикові.

Трендовий макіяж Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Коли шкіра готова, зробіть виразний та м'який погляд. Макіяж очей має бути у теплій бронзово-коричневій гамі. Крім того, окресліть губи олівцем трохи темнішого відтінку, ніж ваш природний. Це додасть об'єму та ідеально довершить макіяж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який одяг буде приховувати вік. Він додасть свіжості та омолодить.

Також ми розповідали про те, яке взуття варто обрати на цю осінь. Стилісти назвали найбільш трендові пари.