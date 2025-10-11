Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Главный тренд осени — как повторить легкий макияж Джей Ло

Главный тренд осени — как повторить легкий макияж Джей Ло

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 11:35
Дженнифер Лопес показала трендовый осенний макияж — как повторить
Дженнифер Лопес показала трендовый осенний макияж. Фото: Instagram/jlo

Этой осенью самым трендовым остается макияж с glow-эффектом. Его главная фишка — сияющая и свежая кожа, которая придает лицу молодость и ухоженность. Такой стиль просто обожает Дженнифер Лопес. Мировая знаменитость часто использует его в своих осенних образах.

Фотографии с самым трендовым макияжем этого сезона звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Джей Ло показала трендовый осенний макияж

В моде этой осенью остается натуральность и легкость. Этим критериям идеально соответствует макияж Дженнифер Лопес. Звезда неоднократно доказывала, что классика и естественность — это универсальная база, которая будет в тренде всегда.

Главный акцент в макияже Джей Ло делает на кожу. Она использует эффект glow skin, чтобы лицо излучало здоровый блеск. Чтобы достичь такого результата, стоит хорошо увлажнить кожу перед макияжем. В частности, используйте крем и праймер с подсвечивающим эффектом. Кроме того, можно добавить жидкий хайлайтер на зону скул, переносицу и над верхней губой.

Джей Ло показала трендовий макіяж осені
Макияж Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Важно также уделить особое внимание тональной основе. Выбирайте средство с естественным и светоотражающим финишем. Цвет должен точно соответствовать тону вашей кожи. Используйте кремовый контуринг и бронзер, чтобы кожа сияла. Наносите их на скулы, лоб и челюсть. После этого стоит зафиксировать все пудровым бронзером теплого оттенка.

Идеально дополнят сияющий макияж хайлайтер и румяна. Оттенки хайлайтера с персиково-золотым подтоном следует наносить на верхнюю часть скул. А вот румяна выбирайте коралловые или нюдово-персиковые.

Джей Ло показала трендовий макіяж осені
Трендовый макияж Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Когда кожа готова, сделайте выразительный и мягкий взгляд. Макияж глаз должен быть в теплой бронзово-коричневой гамме. Кроме того, очертите губы карандашом немного более темного оттенка, чем ваш естественный. Это придаст объема и идеально завершит макияж.

Напомним, ранее мы писали о том, какая одежда будет скрывать возраст. Она придаст свежести и омолодит.

Также мы рассказывали о том, какую обувь стоит выбрать на эту осень. Стилисты назвали самые трендовые пары.

Дженнифер Лопес макияж тренды красота стиль
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации