Дженнифер Лопес показала трендовый осенний макияж — как повторить

Дженнифер Лопес показала трендовый осенний макияж. Фото: Instagram/jlo

Этой осенью самым трендовым остается макияж с glow-эффектом. Его главная фишка — сияющая и свежая кожа, которая придает лицу молодость и ухоженность. Такой стиль просто обожает Дженнифер Лопес. Мировая знаменитость часто использует его в своих осенних образах.

Фотографии с самым трендовым макияжем этого сезона звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Джей Ло показала трендовый осенний макияж

В моде этой осенью остается натуральность и легкость. Этим критериям идеально соответствует макияж Дженнифер Лопес. Звезда неоднократно доказывала, что классика и естественность — это универсальная база, которая будет в тренде всегда.

Главный акцент в макияже Джей Ло делает на кожу. Она использует эффект glow skin, чтобы лицо излучало здоровый блеск. Чтобы достичь такого результата, стоит хорошо увлажнить кожу перед макияжем. В частности, используйте крем и праймер с подсвечивающим эффектом. Кроме того, можно добавить жидкий хайлайтер на зону скул, переносицу и над верхней губой.

Макияж Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Важно также уделить особое внимание тональной основе. Выбирайте средство с естественным и светоотражающим финишем. Цвет должен точно соответствовать тону вашей кожи. Используйте кремовый контуринг и бронзер, чтобы кожа сияла. Наносите их на скулы, лоб и челюсть. После этого стоит зафиксировать все пудровым бронзером теплого оттенка.

Идеально дополнят сияющий макияж хайлайтер и румяна. Оттенки хайлайтера с персиково-золотым подтоном следует наносить на верхнюю часть скул. А вот румяна выбирайте коралловые или нюдово-персиковые.

Трендовый макияж Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Когда кожа готова, сделайте выразительный и мягкий взгляд. Макияж глаз должен быть в теплой бронзово-коричневой гамме. Кроме того, очертите губы карандашом немного более темного оттенка, чем ваш естественный. Это придаст объема и идеально завершит макияж.

