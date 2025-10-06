Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Не тільки понеділок — в які дні тижня краще не мити голову

Не тільки понеділок — в які дні тижня краще не мити голову

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 08:36
Дні, коли не варто мити голову — про що свідчать прикмети
Дівчині миють волосся в салоні. Фото: freepik.com

Мити голову — здається, звичайна справа. Але наші бабусі знали маленьку таємницю: не всі дні тижня однаково підходять для цього. Є дні, коли вода може "змити" удачу, енергію або навіть любов. І хоча зараз ми ставимося до цього з усмішкою, деякі старі прикмети справді можуть стати приводом звернути увагу на свій настрій і рутину.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, що має на увазі.

Реклама
Читайте також:

В які дні тижня краще не мити волосся

Понеділок

Початок тижня не для водних процедур. Миття голови в понеділок, кажуть, "змиває" вашу свіжу енергію і бажання щось робити. Замість продуктивного старту тиждень починається з хаосу: ви забуваєте важливі справи, настрою не вистачає, а ранкова кава не рятує.

Тому якщо хочете почати тиждень у ресурсі, краще залиште миття на вівторок і зранку зробіть легку зарядку або випийте склянку теплої води з лимоном — енергії вистачить на весь день.

В певні дні краще відмовитися від миття волосся
Дівчина миє волосся. Фото: freepik.com

П’ятниця

П’ятниця — день відпочинку, і здається, що це ідеальний час для краси. Але народна мудрість каже: не мийте голову. Вода в цей день може "змити" гармонію у стосунках. Легко посваритися, щось втратити або відчути непорозуміння з близькими.

Замість шампуню зробіть собі маленький ритуал: ароматна ванна, улюблена музика або теплий чай. Вечір пройде спокійніше, а стосунки залишаться гармонійними.

Неділя

Неділя — день відпочинку, відновлення і внутрішнього спокою. Миття голови цього дня, кажуть, "змиває" удачу. Фінансові справи йдуть шкереберть, настрій падає, а новий тиждень починається з проблем.

Краще присвятіть день турботі про себе: маска для волосся, теплий плед, книга або фільм, ароматні свічки. А голову можна помити ввечері понеділка — тоді енергія повернеться і настрій буде на висоті.

За прикметами деякі дні тижня несприятливі для миття волосся
Дівчина наносить догляд на волосся. Фото: freepik.com

Взагалі понеділок, п’ятниця та неділя — дні, коли краще відкласти шампунь. Можливо, це дрібниця, але вона допоможе зберегти енергію, настрій і навіть удачу. Маленькі звички створюють великі зміни.

Раніше ми писали про те, які кольори волосся зараз мають неабиякий попит.

Також ми повідомляли про короткі стрижки, що в моді будуть цієї осені та взимку.

прикмети мода волосся цікаві факти стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації