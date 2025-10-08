Відео
Прості способи зробити тонке волосся густішим після 40

Прості способи зробити тонке волосся густішим після 40

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 21:45
Як повернути об’єм тонкому волоссю після 40 — підказки від стилістів
Гарна жінка з доглянутим волоссям. Фото: freepik.com

Якщо вам за 40–45 і ви помітили, що волосся стало тонким, слабким і рідким, не варто впадати у відчай. З віком структура волосся змінюється — воно стає тоншим, а активних фолікулів менше, тож густоти стає менше. Але це не вирок, адже правильний догляд і стрижка можуть зробити ваше волосся красивим і доглянутим.

Про це пише Ukr.media.

Що допоможе мати густе і гарне волосся

Зменшуємо довжину та надаємо форму

Довге тонке волосся часто підкреслює його слабкість і відсутність об’єму. Краще зробити стрижку, яка "оживить" волосся. Ідеальний варіант — піксі. Вона може бути різної довжини, з коротким або подовженим чубчиком, а укладання не потребує багато часу. Головне підібрати правильний стайлінг, легкого ступеня фіксації.

Тонкому волосся чудово підійде стрижка піксі
Піксі. Фото з Instagram

Правильний догляд

Шампуні для тонкого волосся — ваші кращі друзі. Бальзами та кондиціонери не варто наносити на шкіру голови, бо вони обтяжують волосся. Для тонкого волосся достатньо легких незмивних засобів, які ще й захищають від гарячого укладання.

Фарбування та колір

Темні відтінки роблять волосся візуально ще тоншим, тож краще їх уникати. На коротких стрижках класний вигляд має балаяж: затемнене коріння з плавним переходом до світліших кінчиків.

Фарбування волосся може зробити його густішим на вигляд
Балаяж. Фото з Instagram

Звичайне мелірування на короткому волоссі може мати плямистий вигляд, тому його краще робити тільки у фронтально-тім’яній зоні.

Візуальна густота

Щоб волосся мало товстіший вигляд, існують спеціальні загусники з мікроволокнами. Вони наносяться на шкіру голови та прикореневу частину волосся, створюють ефект густоти і легко змиваються. Для швидкого результату можна користуватися кольоровими аерозольними спреями.

Таким чином, навіть тонке волосся можна зробити живим, об’ємним і стильним. Потрібно лише підібрати правильну стрижку, використати легкі засоби для догляду і трохи магії у вигляді візуальних загусників. І тоді навіть після 40 ваше волосся буде мати доглянутий, сучасний і здоровий вигляд.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
