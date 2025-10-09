Видео
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Как мыть волосы раз в неделю и всегда иметь ухоженный вид

Как мыть волосы раз в неделю и всегда иметь ухоженный вид

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 19:44
Как мыть волосы редко, но выглядеть всегда ухоженно — простые секреты
Мытье волос. Фото: freepik.com

Мы понимаем тех, кто не любит мыть голову. Особенно если волосы длинные, то на мытье и укладку уходит целый час, а иногда и больше. Иногда вокруг этого приходится строить весь свой день.

Об этом пишет ua-vestnik.

Читайте также:

Для многих идея мыть голову раз в неделю может показаться настоящим спасением. Но есть одно огромное "но": четыре дня из семи вы рискуете ходить с жирными волосами, из-за которых будет складываться впечатление, будто вы забыли о гигиене.

К счастью, эксперты знают, как обойти этот момент. Вот простые правила, которые помогут держать волосы чистыми и здоровыми, даже если моете их всего раз в неделю.

Как можно избежать ежедневного мытья волос

Используйте шампунь глубокой очистки

Для ежедневного применения он не подходит, но для одного раза в неделю — идеальный вариант. Такой шампунь хорошо смывает себум, остатки стайлинга и грязь, с которыми другие средства просто не справляются.

Шампунь грає важливу роль в митті волосся
Девушка наносит шампунь на волосы. Фото: freepik.com

Не забывайте о кондиционере

Масла, которые вырабатывает кожа головы, не доходят до кончиков. Чтобы волосы не имели сухой и ломкий вид, всегда после мытья наносите кондиционер.

Забудьте о лишних средствах

Сыворотки, маски и другие уходовые продукты призваны восстанавливать то, что мы смываем шампунем. Если моете голову только раз в неделю — их почти не нужно.

Обновите расческу

Чтобы натуральные масла равномерно распределялись по всей длине, важно иметь правильный инструмент. Идеально подойдет щетка с щетиной кабана и нейлона. К тому же, она еще и нежно массирует кожу головы.

Гребінець для волосся має бути чистим
Мужчина держит в руках расческу. Фото: freepik.com

Ополаскивайте волосы водой

Особенно если вы занимаетесь спортом. После тренировки смойте пот простой водой и волосы сразу будут выглядеть свежее.

Забудьте о горячей укладке

Цель редкого мытья — восстановление волос. Фен, утюжок или плойка разрушат эффект. Легко отожмите воду полотенцем из микрофибры и дайте волосам высохнуть естественным путем.

Ранее мы писали о том, какие стрижки идеально подойдут тем, кто пытается кардинально сменить имидж.

Также мы сообщали, в какие дни нельзя мыть волосы, если верить народным приметам.

мода волосы красота уход стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
