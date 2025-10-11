Практична зимова куртка — як обрати найкращу, що носитиметься роками

Дівчина у синій куртці. Фото: Freepik

Взимку верхній одяг має бути не лише красивим, а й практичним. Куртка повинна захищати від опадів, вітру та бути комфортною. Крім того, хочеться, аби вона прослужила не один сезон. Для цього під час вибору варто звернути увагу на кілька основних моментів.

Як обрати якісну та теплу зимову куртку

Яку тканину обрати

Зимова куртка, яка прослужить не один сезон, повинна добре тримати форму, відштовхувати воду та мати оптимальні теплоізоляційні властивості. Хоча і є безліч тканин, з яких може бути пошитий верхній одяг, фахівці радять звернути увагу на нейлон і плащівку. Вони підійдуть на будь-яку погоду.

Ці дві тканини відповідають всім характеристикам універсального та довговічного верхнього одягу. Саме їх часто використовують світові бренди, які роблять зимові куртки.

Жіноча зимова куртка. Фото: Freepik

Якісна підкладка — важливий нюанс

Найкращими підкладками для зимової куртки стануть нейлон і поліестер. Перший варіант вважається альтернативою шовку через гладку текстуру. Він міцний та довговічний, однак потребує обережного догляду. Схожі властивості має і поліестер. Його структура нагадує бавовну, проте коштує він в рази дешевше.

Кращі варіанти наповнювачів

Зимова куртка може бути наповнена синтепоном. Він легкий, пружний та об'ємний. Такий матеріал забезпечить оптимальний рівень теплоізоляції та не буде поглинати запахи. Крім того, синтепон відштовхує воду. Однак у сильний мороз цей наповнювач може погано зігрівати.

Також наповнювачем в куртці може бути поліестер. Цей синтетичний матеріал також легкий, теплий та добре тримає форму. До того ж він має доступну ціну. Сучасний поліестер витримує температуру до -30° C.

Стильна зимова куртка. Фото: Freepik

Ще один наповнювач на який варто звернути увагу — холофайбер. Він добре підходить алергікам та швидко повертає первинну форму після прання. Така куртка буде в міру теплою та надійною.

Хорошим варіантом може стати й екопух. Це екологічно чистий матеріал, який має шовковисту структуру. Його переваги — легкість, міцність, довговічність та вологостійкість. Таку куртку можна носити до -20° C.

