Практическая зимняя куртка — как выбрать лучшую, которая будет носиться годами

Зимой верхняя одежда должна быть не только красивой, но и практичной. Куртка должна защищать от осадков, ветра и быть комфортной. Кроме того, хочется, чтобы она прослужила не один сезон. Для этого при выборе стоит обратить внимание на несколько основных моментов.

Как выбрать качественную и теплую зимнюю куртку

Какую ткань выбрать

Зимняя куртка, которая прослужит не один сезон, должна хорошо держать форму, отталкивать воду и иметь оптимальные теплоизоляционные свойства. Хотя и есть множество тканей, из которых может быть пошита верхняя одежда, специалисты советуют обратить внимание на нейлон и плащевку. Они подойдут на любую погоду.

Эти две ткани соответствуют всем характеристикам универсальной и долговечной верхней одежды. Именно их часто используют мировые бренды, которые делают зимние куртки.

Качественная подкладка — важный нюанс

Лучшими подкладками для зимней куртки станут нейлон и полиэстер. Первый вариант считается альтернативой шелку из-за гладкой текстуры. Он прочный и долговечный, однако требует осторожного ухода. Похожими свойствами обладает и полиэстер. Его структура напоминает хлопок, однако стоит он в разы дешевле.

Лучшие варианты наполнителей

Зимняя куртка может быть наполнена синтепоном. Он легкий, упругий и объемный. Такой материал обеспечит оптимальный уровень теплоизоляции и не будет поглощать запахи. Кроме того, синтепон отталкивает воду. Однако в сильный мороз этот наполнитель может плохо согревать.

Также наполнителем в куртке может быть полиэстер. Этот синтетический материал также легкий, теплый и хорошо держит форму. К тому же он имеет доступную цену. Современный полиэстер выдерживает температуру до -30° C.

Еще один наполнитель на который стоит обратить внимание — холофайбер. Он хорошо подходит аллергикам и быстро возвращает первоначальную форму после стирки. Такая куртка будет в меру теплой и надежной.

Хорошим вариантом может стать и экопух. Это экологически чистый материал, который имеет шелковистую структуру. Его преимущества — легкость, прочность, долговечность и влагостойкость. Такую куртку можно носить до -20° C.

