Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Яку шкіряну куртку купити цієї осені — зірки її обожнюють

Яку шкіряну куртку купити цієї осені — зірки її обожнюють

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 09:29
Тренд, який ніколи не старіє — актуальні шкіряні куртки 2025 року
Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Шкіряні куртки офіційно повернулися на модний п’єдестал. Восени 2025-го вони звучать по-новому — тепер це не просто класика, а стильна база, яку зірки одягають і на каву з подругами, і на червону доріжку.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Модні фасони курток цього сезону

Антонелла Рокуццо, дружина легендарного Ліонеля Мессі, вже показала, як зробити шкірянку головним елементом повсякденного образу. Її варіант — у теплому карамельному відтінку, який має значно м’якший вигляд за традиційний чорний і додає образу елегантності.

Зірки теж носять цього сезону шкіряні куртки
Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Куртка має вільний крій у стилі бомбера: легкий oversize, спущені плечі та резинка на подолі. Без блискіток і зайвих деталей — чиста лаконічність, яка цього сезону вважається справжньою розкішшю.

Антонелла поєднала її з темними широкими джинсами та тонким бежевим светром, завдяки чому вийшов образ, який хочеться повторити: комфортний, але дуже продуманий. Завершують лук шопер із плетеної шкіри та чорні ботильйони. Усе просто, але разом — ефектно. Такий варіант ідеально підійде для прогулянки осіннім містом або невимушеної зустрічі з друзями.

Джессіка Альба теж не залишилася осторонь тренду й показала одразу два способи носити одну й ту ж шкіряну куртку. В її гардеробі є об’ємна шоколадна косуха, м’яка, злегка oversize. І що найкраще — вона пасує практично до всього.

У першому образі Джессіка з’явилася у варіанті casual chic: відкрита куртка, топ-корсет, джинси з високою посадкою й туфлі з гострим носком. Просто, але дуже по-міському. Це той випадок, коли базові речі утворюють ідеальний баланс між зручністю та елегантністю.

Альба здивувала образом зі шкіряною курткою
Альба в стильному образі. Фото: instagram.com/jessicaalba

Другий образ — справжня історія про вечірній гламур без надмірностей. Акторка одягла атласну сукню в білизняному стилі, зверху — ту ж коричневу косуху, а в руках у неї маленька структурована сумка. Монохромний total brown має дорогий, але водночас легкий й сучасний вигляд.

Куртка, з якою можна створити декілька стильних образів
Куртка з сукнею. Фото: instagram.com/jessicaalba

Усі ці приклади доводять, що шкіряна куртка — це не просто класика, а інвестиція у стиль.

Раніше ми писали про те, на які ще трендові фасони верхнього одягу варто звернути увагу цього сезону.

Також ми повідомляли, що робітнича парка знову підкорює модний світ.

мода тренди стиль куртка верхній одяг
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації