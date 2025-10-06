Тренд, який ніколи не старіє — актуальні шкіряні куртки 2025 року

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Шкіряні куртки офіційно повернулися на модний п’єдестал. Восени 2025-го вони звучать по-новому — тепер це не просто класика, а стильна база, яку зірки одягають і на каву з подругами, і на червону доріжку.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Модні фасони курток цього сезону

Антонелла Рокуццо, дружина легендарного Ліонеля Мессі, вже показала, як зробити шкірянку головним елементом повсякденного образу. Її варіант — у теплому карамельному відтінку, який має значно м’якший вигляд за традиційний чорний і додає образу елегантності.

Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Куртка має вільний крій у стилі бомбера: легкий oversize, спущені плечі та резинка на подолі. Без блискіток і зайвих деталей — чиста лаконічність, яка цього сезону вважається справжньою розкішшю.

Антонелла поєднала її з темними широкими джинсами та тонким бежевим светром, завдяки чому вийшов образ, який хочеться повторити: комфортний, але дуже продуманий. Завершують лук шопер із плетеної шкіри та чорні ботильйони. Усе просто, але разом — ефектно. Такий варіант ідеально підійде для прогулянки осіннім містом або невимушеної зустрічі з друзями.

Джессіка Альба теж не залишилася осторонь тренду й показала одразу два способи носити одну й ту ж шкіряну куртку. В її гардеробі є об’ємна шоколадна косуха, м’яка, злегка oversize. І що найкраще — вона пасує практично до всього.

У першому образі Джессіка з’явилася у варіанті casual chic: відкрита куртка, топ-корсет, джинси з високою посадкою й туфлі з гострим носком. Просто, але дуже по-міському. Це той випадок, коли базові речі утворюють ідеальний баланс між зручністю та елегантністю.

Альба в стильному образі. Фото: instagram.com/jessicaalba

Другий образ — справжня історія про вечірній гламур без надмірностей. Акторка одягла атласну сукню в білизняному стилі, зверху — ту ж коричневу косуху, а в руках у неї маленька структурована сумка. Монохромний total brown має дорогий, але водночас легкий й сучасний вигляд.

Куртка з сукнею. Фото: instagram.com/jessicaalba

Усі ці приклади доводять, що шкіряна куртка — це не просто класика, а інвестиція у стиль.

Раніше ми писали про те, на які ще трендові фасони верхнього одягу варто звернути увагу цього сезону.

Також ми повідомляли, що робітнича парка знову підкорює модний світ.