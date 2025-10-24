Короткая стрижка — как понять, будет ли она вам к лицу

Стрижка. Фото: freepik.com

Многие женщины признаются, что мысль о короткой стрижке появляется не случайно — она часто символизирует желание обновления. Хочется легкости, перемен, ощущения, будто начинается новая глава. Но вместе с этим возникает сомнение: "А вдруг не подойдет?".

Как это понять, написало издание Women.com.

Перейти с длинных волос на короткие — это не просто смена прически, а определенный шаг вперед. Однако, чтобы решение было удачным и не вызвало сожалений, стоит сначала понять, действительно ли короткие волосы подойдут именно вам.

Правило 2,25 от Джона Фриды

Известный парикмахер Джон Фрида создал простой способ, который помогает определить, кому подходит короткая длина. Он заметил, что решающую роль играет угол челюсти, и разработал так называемое "правило 2,25".

Чтобы воспользоваться им, нужны только линейка и карандаш:

Поставьте карандаш горизонтально под подбородком. Линейку — вертикально под ухом, чтобы образовалась буква "L". Посмотрите, в какой точке они пересекутся.

Если расстояние меньше или равно 2,25 дюйма (примерно 5,7 см) — короткая стрижка, скорее всего, подойдет вам. Если же больше — длинные волосы подчеркнут ваши черты мягче и естественнее.

Процесс стрижки. Фото: freepik.com

Это правило показывает только один аспект — пропорции лица. Но короткая стрижка зависит и от других факторов: густоты и текстуры волос, черт лица, даже вашего стиля и осанки. Иногда короткие волосы идеально смотрятся не из-за формы лица, а потому, что человек с ними выглядит более уверенно.

Вообще прежде чем принять решение, стоит посоветоваться со своим мастером — он поможет выбрать вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность. А если внутри есть ощущение, что пришло время для перемен, то возможно, именно сейчас тот момент, когда стоит довериться этому чувству.

