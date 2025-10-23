Модниці полюбили стрижку бокс-боб — у чому її феномен

Стрижка. Фото: freepik.com

Світ знову піддався спокусі короткого волосся. І якщо раніше обговорювали всі подовжене каре чи "італійку", то цього разу увага прикута до нового фаворита — бокс-боба.

Стилісти розповіли про цю стрижку детальніше виданню "Byrdie".

Цю стрижку вже зробили Гейлі Бібер, Емма Чемберлен, Лорі Гарві. Здається, саме вона стала головним знаком сезону. Простота форми, чітка лінія зрізу, трохи геометрії і навіть найтонше волосся має густіший вигляд.

Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Бокс-боб нагадує класику, але без нудьги. Лінія зрізу тут максимально рівна і власне саме вона створює ефект густоти та підкреслює риси обличчя. Вилиці стають чіткішими, шия — витонченою, а весь образ більш структурованим.

Ще один плюс стрижки в тому, що вона завжди має ефектний вигляд. Волосся лягає ідеально, не потребує складного укладання і не розсипається до вечора. Також якщо проспали або не встигли висушити феном волосся — стрижка все одно буде тримати форму. Вона однаково личить і прямому, і трохи хвилястому волоссю.

Бокс-боб. Фото з Instagram

Цікаво, що бокс-боб має безліч варіантів. Його можна зробити з рівним проділом і вибрати чисту, графічну лінію. А можна додати трохи недбалості, легких хвиль — тоді вийде легка зачіска у дусі французьких актрис. Гладке волосся має вишуканий вигляд, а текстурне більш живим й рухливим.

Якщо давно хочете щось змінити, але без радикальних експериментів, то бокс-боб — саме той компроміс, який ви так довго шукали. Він освіжає, не вимагає складного догляду і водночас має ту природну стриману красу, яка зараз цінується понад усе.

