Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Стрижка, яка додає об'єму навіть тонкому волоссю

Стрижка, яка додає об'єму навіть тонкому волоссю

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 16:02
Оновлено: 15:59
Модниці полюбили стрижку бокс-боб — у чому її феномен
Стрижка. Фото: freepik.com

Світ знову піддався спокусі короткого волосся. І якщо раніше обговорювали всі подовжене каре чи "італійку", то цього разу увага прикута до нового фаворита — бокс-боба.

Стилісти розповіли про цю стрижку детальніше виданню "Byrdie".

Реклама
Читайте також:

Нова трендова стрижка, яку вже оцінили зірки

Цю стрижку вже зробили Гейлі Бібер, Емма Чемберлен, Лорі Гарві. Здається, саме вона стала головним знаком сезону. Простота форми, чітка лінія зрізу, трохи геометрії і навіть найтонше волосся має густіший вигляд.

Яка зачіска додасть об'єму вашому волоссю
Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Бокс-боб нагадує класику, але без нудьги. Лінія зрізу тут максимально рівна і власне саме вона створює ефект густоти та підкреслює риси обличчя. Вилиці стають чіткішими, шия — витонченою, а весь образ більш структурованим.

Ще один плюс стрижки в тому, що вона завжди має ефектний вигляд. Волосся лягає ідеально, не потребує складного укладання і не розсипається до вечора. Також якщо проспали або не встигли висушити феном волосся — стрижка все одно буде тримати форму. Вона однаково личить і прямому, і трохи хвилястому волоссю.

Ця стрижка завжди тримає гарну форму
Бокс-боб. Фото з Instagram

Цікаво, що бокс-боб має безліч варіантів. Його можна зробити з рівним проділом і вибрати чисту, графічну лінію. А можна додати трохи недбалості, легких хвиль — тоді вийде легка зачіска у дусі французьких актрис. Гладке волосся має вишуканий вигляд, а текстурне більш живим й рухливим.

Якщо давно хочете щось змінити, але без радикальних експериментів, то бокс-боб — саме той компроміс, який ви так довго шукали. Він освіжає, не вимагає складного догляду і водночас має ту природну стриману красу, яка зараз цінується понад усе.

Раніше ми писали про те, яка стрижка стане безпрограшним варіантом цього сезону. Підійде тим, хто цінує елегантність короткого волосся. 

Також ми повідомляли, які трендові варіанти каре пропонують стилісти в 2025 році.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації