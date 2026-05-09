Як купити джинси без примірки та вгадати з розміром: проста підказка

Як вибрати джинси без примірки: лайфхак, що зекономить ваш час

Як вибрати джинси без примірки: лайфхак, що зекономить ваш час

Дата публікації: 9 травня 2026 08:45
Джинси. Фото: magnific

Купівля джинсів зазвичай асоціюється з довгими чергами до примірочних та нескінченним процесом переодягань. Але якщо ви не фанат роздягання в магазині, є старий перевірений трюк, який реально економить час.

Редакція Новини.LIVE розповість вам про нього детальніше.

Як обрати джинси без примірки

Виявляється, довжина нашої шиї в обхваті приблизно дорівнює половині обхвату талії. Звучить як магія, але стилісти часто цим користуються. Все, що вам треба зробити — взяти джинси за краї пояса (гудзик має бути застебнутий) і обернути їх навколо шиї, ніби це шарф. Якщо зійшлися краї, то це швидше за все, це ваш розмір.

Звісно, цей метод не враховує особливості фігури (наприклад, якщо у вас дуже вузька талія, але широкі стегна), проте як "первинний фільтр" він працює безвідмовно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Але не забуваємо, що розмір на етикетці — це лише цифра. Щоб не бігти в магазин наступного дня для повернення, зверніть увагу і на склад тканини:

  1. Чиста бавовна (100% cotton). Такі джинси — це класика, але вони підступні. Вони не тягнуться взагалі. Якщо в магазині вони тиснуть, то після прання вони точно не стануть зручнішими. Вони мають сісти ідеально з першої секунди.
  2. Домішка еластану. Якщо у складі є хоча б 2-3% еластану, тканина буде м’якшою. Такі моделі з часом трохи розтягуються по фігурі.

Не забувайте також, що один і той самий розмір у різних брендів може відчуватися по-різному просто через лекала. Лайфхак із шиєю найкраще працює саме з джинсами на середній посадці.

Христина Колосова - Редактор
Христина Колосова
