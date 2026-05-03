Трендові способи носити шкіряну спідницю цього сезону

Трендові способи носити шкіряну спідницю цього сезону

Дата публікації: 3 травня 2026 11:14
Шкіряна спідниця цього сезону: стилістичні поради від дизайнерів
Дівчина в шкіряній спідниці. Фото: magnific

Пряма шкіряна спідниця — це та сама базова річ, яка зазвичай роками без справи лежить в шафі, бо здається надто екстравагантною або банальною. Дизайнери все ж таки залишили її в грі у 2026 році, просто змінили правила поєднань.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Elle поділиться ідеями, які допоможуть вписати таку спідницю в сучасний гардероб.

Шкіряна спідниця, яка зараз популярна

Біла сорочка може легко оживити образ з шкіряною спідницею. Щоб почуватися комфортно, під низ варто вдягнути лаконічний чорний топ або просте бра в тон. 

Шкіряна спідниця на весну вдалий вибір
Ermanno Scervino SS26. Фото з Elle

Якщо хочеться максимально розслабленого образу — беріть звичайну майку. Біла чи чорна — це база, яка працює завжди. Але якщо є настрій виділитися, спробуйте соковитий червоний колір, адже відтінок томату зараз у топі.

Ще один нетиповий хід — футболка-поло. Комір і ґудзики додають легкого спортивного шику образу, що класно контрастує з грубою шкірою спідниці.

Короткі топи теж все ще з нами. Тут повна свобода вибору:

  • це може бути мікротоп, що ледь прикриває груди (варіант для найсміливіших);
  • або щось затишне, наприклад, пухнастий твідовий варіант, який пом’якшує образ. 
Короткі топи чудово доповнять шкіряну спідницю
Fforme SS26. Фото з Elle

Але, мабуть, найцікавіший спосіб — одягнутися в шкіру з ніг до голови. Спробуйте підібрати до спідниці шкіряний жакет, жилет або сорочку. Не обов'язково шукати ідеально ідентичний колір — навпаки, невеликий розрив у відтінках або різна фактура зроблять аутфіт цікавішим.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
