Как купить джинсы без примерки и угадать с размером: простая подсказка

Покупка джинсов обычно ассоциируется с длинными очередями в примерочные и бесконечным процессом переодеваний. Но если вы не фанат раздевания в магазине, есть старый проверенный трюк, который реально экономит время.

Как выбрать джинсы без примерки

Оказывается, длина нашей шеи в обхвате примерно равна половине обхвата талии. Звучит как магия, но стилисты часто этим пользуются. Все, что вам надо сделать — взять джинсы за края пояса (пуговица должна быть застегнута) и обернуть их вокруг шеи, будто это шарф. Если сошлись края, то это скорее всего, это ваш размер.

Конечно, этот метод не учитывает особенности фигуры (например, если у вас очень узкая талия, но широкие бедра), однако как "первичный фильтр" он работает безотказно.

Но не забываем, что размер на этикетке — это лишь цифра. Чтобы не бежать в магазин на следующий день для возврата, обратите внимание и на состав ткани:

Чистый хлопок (100% cotton). Такие джинсы - это классика, но они коварные. Они не тянутся вообще. Если в магазине они жмут, то после стирки они точно не станут удобнее. Они должны сесть идеально с первой секунды. Примесь эластана. Если в составе есть хотя бы 2-3% эластана, ткань будет мягче. Такие модели со временем немного растягиваются по фигуре.

Не забывайте также, что один и тот же размер у разных брендов может ощущаться по-разному просто из-за лекала. Лайфхак с шеей лучше всего работает именно с джинсами на средней посадке.

