Як витвір мистецтва — манікюр для творчих натур

Як витвір мистецтва — манікюр для творчих натур

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 19:40
Оновлено: 19:06
Манікюр для творчих натур — п'ять незвичних ідей
Стильний манікюр. Фото: Instagram

Манікюр — це не ледь помітна деталь, а важлива частина образу. Він може показати характер власниці та підкреслити її стиль. Творчим натурам, які люблять виділятися, варто придивитися до кількох цікавих дизайнів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі ідеї манікюру для творчих особистостей

Довгі нігті з лініями

Цього сезону екстрадовгі нігті залишаються в тренді. Для тих, хто хоче не просто красиву форму, а й щось не звичне, варто додати на нігті дизайн у вигляді ліній: прямі чи звивисті — обирати вам.

Який манікюр підійде творчим людям
Довгі нігті зі стильним дизайном. Фото: Instagram

Різний дизайн на кожному нігті

Якщо ж ви любите незвичні та екстравагантні дизайни, варто спробувати зробити кожен ніготь різним. Поєднуйте незвичні техніки, кольори та текстури, аби досягнути унікального й цікавого результату.

Який манікюр підійде творчим людям
Цікавий дизайн манікюру. Фото: Instagram

Незвичний френч

Французький манікюр в моді завжди. Однак, якщо ви хочете чогось цікавого в поєднанні з класикою, спробуйте замінити звичні лінії на анімалістичний принт з розмитими краями. Стильно та оригінально.

Який манікюр підійде творчим людям
Стильний французький манікюр. Фото: Instagram

Об'ємний манікюр

Родзинка, що зробить манікюр неповторним, — 3D дизайн. Об'ємні елементи знову в моді, тож не бійтеся додавати їх на нігті. Такий манікюр точно стане окрасою образу.

Який манікюр підійде творчим людям
Об'ємний манікюр. Фото: Instagram

Хвилі на нігтях

Ще один дизайн, який має цікавий та оригінальний вигляд, — хвилі на нігтях. Такий хід заворожує елегантністю та глибиною. Цей манікюр підійде тим, хто хоче чогось незвичного та ніжного.

Який манікюр підійде творчим людям
Хвилі на нігтях. Фото: Instagram

Для творчих людей манікюр може стати справжнім інструментом для вираження себе. Це як чисте полотно, на якому можна творити будь-що.

Нагадаємо, раніше ми писали про ідеї найкращих дизайнів коричневого манікюру. Цей відтінок став хітом сезону.

Також ми розповідали про те, який колір манікюру став трендовим цієї осені. Він пасуватиме до всього.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
