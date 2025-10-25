Видео
Как произведение искусства — маникюр для творческих натур

Дата публикации 25 октября 2025 19:40
обновлено: 19:06
Маникюр для творческих натур — пять необычных идей
Стильный маникюр. Фото: Instagram

Маникюр — это не едва заметная деталь, а важная часть образа. Он может показать характер обладательницы и подчеркнуть ее стиль. Творческим натурам, которые любят выделяться, стоит присмотреться к нескольким интересным дизайнам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие идеи маникюра для творческих личностей

Длинные ногти с линиями

В этом сезоне экстрадлинные ногти остаются в тренде. Для тех, кто хочет не просто красивую форму, но и что-то не привычное, стоит добавить на ногти дизайн в виде линий: прямые или извилистые — выбирать вам.

Який манікюр підійде творчим людям
Длинные ногти со стильным дизайном. Фото: Instagram

Разный дизайн на каждом ногте

Если же вы любите необычные и экстравагантные дизайны, стоит попробовать сделать каждый ноготь разным. Сочетайте необычные техники, цвета и текстуры, чтобы достичь уникального и интересного результата.

Який манікюр підійде творчим людям
Интересный дизайн маникюра. Фото: Instagram

Необычный френч

Французский маникюр в моде всегда. Однако, если вы хотите чего-то интересного в сочетании с классикой, попробуйте заменить привычные линии на анималистический принт с размытыми краями. Стильно и оригинально.

Який манікюр підійде творчим людям
Стильный французский маникюр. Фото: Instagram

Объемный маникюр

Изюминка, которая сделает маникюр неповторимым, — 3D дизайн. Объемные элементы снова в моде, так что не бойтесь добавлять их на ногти. Такой маникюр точно станет украшением образа.

Який манікюр підійде творчим людям
Объемный маникюр. Фото: Instagram

Волны на ногтях

Еще один дизайн, который выглядит интересно и оригинально, — волны на ногтях. Такой ход завораживает элегантностью и глубиной. Этот маникюр подойдет тем, кто хочет чего-то необычного и нежного.

Який манікюр підійде творчим людям
Волны на ногтях. Фото: Instagram

Для творческих людей маникюр может стать настоящим инструментом для выражения себя. Это как чистый холст, на котором можно творить что угодно.

Напомним, ранее мы писали об идеях лучших дизайнов коричневого маникюра. Этот оттенок стал хитом сезона.

Также мы рассказывали о том, какой цвет маникюра стал трендовым этой осенью. Он подойдет ко всему.

маникюр советы красота идеи ногти
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
