Маникюр для творческих натур — пять необычных идей

Стильный маникюр. Фото: Instagram

Маникюр — это не едва заметная деталь, а важная часть образа. Он может показать характер обладательницы и подчеркнуть ее стиль. Творческим натурам, которые любят выделяться, стоит присмотреться к нескольким интересным дизайнам.

Лучшие идеи маникюра для творческих личностей

Длинные ногти с линиями

В этом сезоне экстрадлинные ногти остаются в тренде. Для тех, кто хочет не просто красивую форму, но и что-то не привычное, стоит добавить на ногти дизайн в виде линий: прямые или извилистые — выбирать вам.

Длинные ногти со стильным дизайном. Фото: Instagram

Разный дизайн на каждом ногте

Если же вы любите необычные и экстравагантные дизайны, стоит попробовать сделать каждый ноготь разным. Сочетайте необычные техники, цвета и текстуры, чтобы достичь уникального и интересного результата.

Интересный дизайн маникюра. Фото: Instagram

Необычный френч

Французский маникюр в моде всегда. Однако, если вы хотите чего-то интересного в сочетании с классикой, попробуйте заменить привычные линии на анималистический принт с размытыми краями. Стильно и оригинально.

Стильный французский маникюр. Фото: Instagram

Объемный маникюр

Изюминка, которая сделает маникюр неповторимым, — 3D дизайн. Объемные элементы снова в моде, так что не бойтесь добавлять их на ногти. Такой маникюр точно станет украшением образа.

Объемный маникюр. Фото: Instagram

Волны на ногтях

Еще один дизайн, который выглядит интересно и оригинально, — волны на ногтях. Такой ход завораживает элегантностью и глубиной. Этот маникюр подойдет тем, кто хочет чего-то необычного и нежного.

Волны на ногтях. Фото: Instagram

Для творческих людей маникюр может стать настоящим инструментом для выражения себя. Это как чистый холст, на котором можно творить что угодно.

