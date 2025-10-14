Модний колір для манікюру цієї осені — розкішний ефект гарантовано

Вишуканий манікюр. Фото: freepik.com

Бургунді відтінок — це класика, яка завжди має елегантний і розкішний вигляд, особливо восени та взимку. Він універсальний і підходить як для повсякденного образу, так і для особливих виходів. Особливий вигляд він має на нігтях.

Новини.LIVE розповість, як стилізувати цей колір в манікюрі по-особливому.

На бургунді кольорі можуть мати вдалий вигляд блискітки, градієнти, перламутрові переливи та металеві деталі — вони створюють ефект тривимірного сяйва і роблять манікюр живим та інтригуючим.

Ідеї для манікюру з кольором бургунді

Однотонний манікюр — ідеальний для класики та офісного стилю. Буде мати чудовий вигляд на будь-якій формі, особливо на овальних і мигдалеподібних нігтях.

Бургунді. Фото з Instagram

Бургунді відтінок з металевим блиском або хромом — додає сучасного шарму та урбаністичного стилю. Такий дизайн буде мати ефектний вигляд на квадратних та прямокутних нігтях.

Нігті з хромом. Фото з Instagram

Бургунді френч — класика, яка ніколи не виходить із моди. Френч на коротких або середніх овальних нігтях має дуже жіночний та охайний вигляд.

Френч із бургунді. Фото з Instagram

Бургунді манікюр з шиммером — легкі мерехтливі акценти роблять дизайн святковим і ефектним. Носіть такий манікюр на мигдалеподібних і витягнутих нігтях, де світло грає на вигинах.

Розкішний манікюр. Фото з Instagram

Градієнт або космічний cat eye — для тих, хто любить креатив і хоче додати нотку загадковості. Підійде для середніх та довгих овальних нігтів, щоб підкреслити глибину кольору і переливи.

Космічний cat eye. Фото з Instagram

Взагалі колір бургунді підходить для будь-якої жінки, яка цінує стиль і елегантність. Він підкреслює статус, додає образу насиченості та робить руки доглянутими.

