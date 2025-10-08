Наймиліший nail-тренд сезону — манікюр з горошком майже скрізь

Манікюр у горошок знову носять усі модниці цієї осені
Візерунок у горошок не здає позицій. Якщо влітку його можна було побачити буквально всюди — на сукнях, взутті чи сумках, — то тепер він переходить у нову площину — манікюр. І стилісти вже називають його одним із наймиліших і водночас найтрендовіших дизайнів сезону.
Про це пише Marie Claire.
Манікюр у горошок має свій характер. Він чудово підходить для осіннього періоду, коли хочеться додати трохи настрою, але не перестаратися з яскравістю.
За словами майстрів, головна перевага такого дизайну у його простоті. Достатньо лише кількох точок різного кольору, щоб створити милий, стильний і сучасний образ.
Ідеї для натхнення
Якщо любите класику, то оберіть чорно-білий варіант. Такий манікюр має стриманий вигляд, але з родзинкою. Для ніжного варіанту підійде білий горошок на нюдовій або кремовій основі — він підкреслить охайність рук і пасуватиме до будь-якого стилю.
А от якщо хочеться експериментів, то спробуйте кольорові точки: рожеві, жовті чи навіть неонові. Цікавий вигляд мають і поєднання червоного з білим, або ефект "лимонної краплі", який додає свіжості образу.
Манікюр, який можна зробити навіть вдома
Ще один плюс — не потрібно бути майстром, щоб створити "горошковий" дизайн. Маленька кисть або навіть шпилька допоможуть намалювати рівні цятки. Такий манікюр легко адаптувати під будь-який образ: денний, офісний або вечірній.
Актуальні варіації осені 2025:
- нюдовий горошок — мінімалізм і витонченість;
- червоно-біле поєднання — класика з характером;
- неонові акценти — для яскравих і сміливих;
- французький манікюр у горошок — свіже переосмислення класики;
- інвертовані кольори або поєднання з омбре — для тих, хто любить творчий підхід.
Манікюр у горошок — це грайливий акцент, який створює настрій. Він нагадує, що стиль — це не завжди про складність, а іноді про легкість і деталі, які викликають посмішку.
Раніше ми писали про те, яким кольорам манікюру варто віддати перевагу жінкам зрілого віку.
Також ми повідомляли, який цікавий тренд манікюру знову відродився восени.
Читайте Новини.LIVE!