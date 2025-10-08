Наймиліший nail-тренд сезону — манікюр з горошком майже скрізь

Яскравий манікюр у горошок. Фото: кадр з відео

Візерунок у горошок не здає позицій. Якщо влітку його можна було побачити буквально всюди — на сукнях, взутті чи сумках, — то тепер він переходить у нову площину — манікюр. І стилісти вже називають його одним із наймиліших і водночас найтрендовіших дизайнів сезону.

Про це пише Marie Claire.

Манікюр у горошок має свій характер. Він чудово підходить для осіннього періоду, коли хочеться додати трохи настрою, але не перестаратися з яскравістю.

За словами майстрів, головна перевага такого дизайну у його простоті. Достатньо лише кількох точок різного кольору, щоб створити милий, стильний і сучасний образ.

Ідеї для натхнення

Якщо любите класику, то оберіть чорно-білий варіант. Такий манікюр має стриманий вигляд, але з родзинкою. Для ніжного варіанту підійде білий горошок на нюдовій або кремовій основі — він підкреслить охайність рук і пасуватиме до будь-якого стилю.

Класичний манікюр у горошок. Фото з Instagram

А от якщо хочеться експериментів, то спробуйте кольорові точки: рожеві, жовті чи навіть неонові. Цікавий вигляд мають і поєднання червоного з білим, або ефект "лимонної краплі", який додає свіжості образу.

Манікюр, який можна зробити навіть вдома

Ще один плюс — не потрібно бути майстром, щоб створити "горошковий" дизайн. Маленька кисть або навіть шпилька допоможуть намалювати рівні цятки. Такий манікюр легко адаптувати під будь-який образ: денний, офісний або вечірній.

Яскравий манікюр. Фото з Instagram

Актуальні варіації осені 2025:

нюдовий горошок — мінімалізм і витонченість;

червоно-біле поєднання — класика з характером;

неонові акценти — для яскравих і сміливих;

французький манікюр у горошок — свіже переосмислення класики;

інвертовані кольори або поєднання з омбре — для тих, хто любить творчий підхід.

Манікюр з голубим кольором. Фото з Instagram

Манікюр у горошок — це грайливий акцент, який створює настрій. Він нагадує, що стиль — це не завжди про складність, а іноді про легкість і деталі, які викликають посмішку.

Раніше ми писали про те, яким кольорам манікюру варто віддати перевагу жінкам зрілого віку.

Також ми повідомляли, який цікавий тренд манікюру знову відродився восени.