Стильні ідеї коричневого манікюру — десять кращих дизайнів

Коричневий манікюр — 10 затишних дизайнів на осінь
Цієї осені коричневий колір на піку популярності. При цьому, такий відтінок модний не лише в одязі, а й на нігтях. Коричневий манікюр має дорогий, затишний та вишуканий вигляд. Існує безліч відтінків, дизайнів та трендів, які можна спробувати.
Добірку кращих дизайнів манікюру в коричневому кольорі опублікувало видання Real Simple.
Кращі дизайни коричневого манікюру
Кремовий латте-манікюр
Такі нігті в приємному кремово-коричневому відтінку варто спробувати тим, хто хоче бути в тренді, але любить світлі, а не глибокі кольори. Цей нейтральний манікюр буде базою восени — пасуватиме до всього, що ви дістанете з шафи.
Коричневий з леопардовим принтом
Цієї осені леопардовий принт не втрачає актуальності. Якщо ви хочете бути в тренді, то варто поєднати коричневий відтінок на нігтях з таким малюнком. Вони вдало доповнюватимуть одне одного.
Карамельно-коричневі нігті
Затишний та теплий — карамельний відтінок манікюру надасть вишуканого вигляду нігтям та буде доречним для цієї пори року. Його варто обирати тим, хто любить глибокі й вишукані кольори.
Коричневий омбре на нігтях
Два головні тренди на нігтях — поєднайте коричневий колір з омбре, аби зробити стильний осінній дизайн. Рухайтесь від найтемнішого відтінку до світло молочного. Такий прийом матиме стильний та незвичний вигляд.
Кавово-мармурові нігті
Манікюр, натхненний кавою — перед таким дизайном важко встояти. Він ніби відтворює картину вершків чи молока, що приємно розчиняються в чашці гарячого осіннього напою. Затишно та красиво.
Французький коричневий манікюр
Французький манікюр буде актуальним завжди. Це база, яка не підвладна трендам. Однак якщо його ще й поєднати з модним коричневим відтінком, то такий дизайн може стати культовим цієї осені. Особливого шарму додасть біла підкладка.
Нігті кольору еспресо
Якщо ви любите глибокі та темні відтінки, цієї осені варто звернути увагу на темний колір еспресо. Такий насичений коричневий манікюр все ще буде нейтральним, однак від нього віятиме більшим драматизмом в порівнянні зі світлішими відтінками.
Коричневий манікюр із зеленим відтінком
Сміливий варіант, що стане несподіванкою — спробуйте додати до коричневого манікюру шар зеленого блиску. Зробити це можна за допомогою прозорого хрому, наприклад. Таке поєднання матиме яскравий та стильний вигляд.
Блискучий коричневий манікюр
Додайте до коричневого дизайну трохи блиску, аби зробити його цікавішим. Такий манікюр буде привертати погляди та збирати безліч компліментів, куди б ви не пішли.
Нейтральні бежево-коричневі нігті
Універсальним вибором на осінь стануть нігті нейтрального коричневого кольору. Вони будуть пасувати до всього та доповнять будь-який образ. Це база, яка не вимагає додаткових прикрас.
Коричневий відтінок — це вдалий вибір на осінь. Він не просто універсальний, а й загадковий та глибокий водночас.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити манікюр з рум'янцем. Цієї осені це справжній хіт.
Також ми розповідали про те, чому манікюр в горошок став таким популярним. Модниці його просто обожнюють.
Читайте Новини.LIVE!