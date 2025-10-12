Стильні ідеї коричневого манікюру — десять кращих дизайнів

Коричневий манікюр у різних відтінках. Фото: Instagram

Цієї осені коричневий колір на піку популярності. При цьому, такий відтінок модний не лише в одязі, а й на нігтях. Коричневий манікюр має дорогий, затишний та вишуканий вигляд. Існує безліч відтінків, дизайнів та трендів, які можна спробувати.

Добірку кращих дизайнів манікюру в коричневому кольорі опублікувало видання Real Simple.

Кращі дизайни коричневого манікюру

Кремовий латте-манікюр

Такі нігті в приємному кремово-коричневому відтінку варто спробувати тим, хто хоче бути в тренді, але любить світлі, а не глибокі кольори. Цей нейтральний манікюр буде базою восени — пасуватиме до всього, що ви дістанете з шафи.

Кремовий латте-манікюр. Фото: Instagram

Коричневий з леопардовим принтом

Цієї осені леопардовий принт не втрачає актуальності. Якщо ви хочете бути в тренді, то варто поєднати коричневий відтінок на нігтях з таким малюнком. Вони вдало доповнюватимуть одне одного.

Коричневий з леопардовим принтом. Фото: Instagram

Карамельно-коричневі нігті

Затишний та теплий — карамельний відтінок манікюру надасть вишуканого вигляду нігтям та буде доречним для цієї пори року. Його варто обирати тим, хто любить глибокі й вишукані кольори.

Карамельно-коричневі нігті. Фото: Instagram

Коричневий омбре на нігтях

Два головні тренди на нігтях — поєднайте коричневий колір з омбре, аби зробити стильний осінній дизайн. Рухайтесь від найтемнішого відтінку до світло молочного. Такий прийом матиме стильний та незвичний вигляд.

Коричневий омбре на нігтях. Фото: Instagram

Кавово-мармурові нігті

Манікюр, натхненний кавою — перед таким дизайном важко встояти. Він ніби відтворює картину вершків чи молока, що приємно розчиняються в чашці гарячого осіннього напою. Затишно та красиво.

Кавово-мармурові нігті. Фото: Instagram

Французький коричневий манікюр

Французький манікюр буде актуальним завжди. Це база, яка не підвладна трендам. Однак якщо його ще й поєднати з модним коричневим відтінком, то такий дизайн може стати культовим цієї осені. Особливого шарму додасть біла підкладка.

Французький коричневий манікюр. Фото: Instagram

Нігті кольору еспресо

Якщо ви любите глибокі та темні відтінки, цієї осені варто звернути увагу на темний колір еспресо. Такий насичений коричневий манікюр все ще буде нейтральним, однак від нього віятиме більшим драматизмом в порівнянні зі світлішими відтінками.

Нігті кольору еспресо. Фото: Instagram

Коричневий манікюр із зеленим відтінком

Сміливий варіант, що стане несподіванкою — спробуйте додати до коричневого манікюру шар зеленого блиску. Зробити це можна за допомогою прозорого хрому, наприклад. Таке поєднання матиме яскравий та стильний вигляд.

Коричневий манікюр із зеленим відтінком. Фото: Instagram

Блискучий коричневий манікюр

Додайте до коричневого дизайну трохи блиску, аби зробити його цікавішим. Такий манікюр буде привертати погляди та збирати безліч компліментів, куди б ви не пішли.

Блискучий коричневий манікюр. Фото: Instagram

Нейтральні бежево-коричневі нігті

Універсальним вибором на осінь стануть нігті нейтрального коричневого кольору. Вони будуть пасувати до всього та доповнять будь-який образ. Це база, яка не вимагає додаткових прикрас.

Нейтральні бежево-коричневі нігті. Фото: Instagram

Коричневий відтінок — це вдалий вибір на осінь. Він не просто універсальний, а й загадковий та глибокий водночас.

