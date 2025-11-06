Какие джинсы выбирает Натали Портман — простые, широкие и всегда уместные

Натали Портман. Фото: instagram.com/natalieportman

У американской актрисы Натали Портман есть удивительная способность выглядеть утонченно даже в самых простых вещах. Она не стремится эпатировать — ее сила в спокойном, умном стиле, где каждая деталь имеет смысл.

Новини.LIVE решили рассказать об основе ее образов — трендовых джинсах этого сезона.

Любимые джинсы актрисы актрисы Натали Портман

Светлые широкие джинсы с подвернутым краем, простая черная футболка, серый пиджак и белые кроссовки — вроде бы базовая формула комфорта, но в ее исполнении это выглядит по-особенному. Благодаря сочетанию контрастов — темный верх и светлый низ — образ получился легким и сбалансированным. Серый пиджак добавляет сдержанности, а белые кроссовки делают все более живым и городским. Солнцезащитные очки — как финальный штрих, создающий ауру недосягаемого спокойствия.

Трендовые джинсы в образе Портман. Фото: OneTake/GC Images. Getty Images

Этот лук об уверенности без напряжения и точно подойдет на каждый день.

Интересный образ от Портман

Темно-синие джинсы с отворотом, белая футболка и черный пиджак — классика, которая всегда работает. Но Натали добавляет небольшой трюк: босоножки на платформе. Они визуально удлиняют силуэт и добавляют образу немного женственности. Благодаря этому сочетанию простых вещей получается гармония без излишеств.

Образ Натали Портман. Фото: George Pimentel/Penske Media. Getty Images

Белый верх освежает, джинсы создают мягкую структуру, а пиджак добавляет черты деловой элегантности.

Оба образа легко повторить, но сложно воспроизвести их энергию — она в мелочах: в естественной осанке, уверенном шаге, в том, как Портман сочетает комфорт и достоинство. Ее стиль не про бренды, а про ощущение свободы. И именно это делает даже простые джинсы с отворотом частью ее узнаваемой эстетики.

