Какие джинсы выбирает Натали Портман — простые, широкие и всегда уместные

Какие джинсы носит Натали Портман в 2025 году — базовая модель
У американской актрисы Натали Портман есть удивительная способность выглядеть утонченно даже в самых простых вещах. Она не стремится эпатировать — ее сила в спокойном, умном стиле, где каждая деталь имеет смысл.
Новини.LIVE решили рассказать об основе ее образов — трендовых джинсах этого сезона.
Любимые джинсы актрисы актрисы Натали Портман
Светлые широкие джинсы с подвернутым краем, простая черная футболка, серый пиджак и белые кроссовки — вроде бы базовая формула комфорта, но в ее исполнении это выглядит по-особенному. Благодаря сочетанию контрастов — темный верх и светлый низ — образ получился легким и сбалансированным. Серый пиджак добавляет сдержанности, а белые кроссовки делают все более живым и городским. Солнцезащитные очки — как финальный штрих, создающий ауру недосягаемого спокойствия.
Этот лук об уверенности без напряжения и точно подойдет на каждый день.
Интересный образ от Портман
Темно-синие джинсы с отворотом, белая футболка и черный пиджак — классика, которая всегда работает. Но Натали добавляет небольшой трюк: босоножки на платформе. Они визуально удлиняют силуэт и добавляют образу немного женственности. Благодаря этому сочетанию простых вещей получается гармония без излишеств.
Белый верх освежает, джинсы создают мягкую структуру, а пиджак добавляет черты деловой элегантности.
Оба образа легко повторить, но сложно воспроизвести их энергию — она в мелочах: в естественной осанке, уверенном шаге, в том, как Портман сочетает комфорт и достоинство. Ее стиль не про бренды, а про ощущение свободы. И именно это делает даже простые джинсы с отворотом частью ее узнаваемой эстетики.
Ранее мы писали о том, какой цвет джинсов будет актуален всегда.
Также мы сообщали, какая модель джинсов вышла из моды в этом году и считается антитрендом.
Читайте Новини.LIVE!