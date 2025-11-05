Відео
Україна
Які шапки стали фаворитами сезону — комфортні та практичні

Дата публікації: 5 листопада 2025 09:26
Оновлено: 09:30
Модні шапки сезону — які моделі обирають жінки у 2025-2026 роках
Дівчина в яскравій шапці. Фото: freepik

Пам’ятаєте, як у школі ми вперто відмовлялися вдягати шапку? Здавалося, що це найстрашніше, що може зіпсувати образ. Може, то був бунт проти правил, а може, просто шапки, які вибирали батьки, не мали нічого спільного з нашим "я". Тепер усе інакше.

Про це пише Vogue.

Ми дорослі, самі вирішуємо, що носити, і цінуємо комфорт. І так приємно усвідомлювати, що тепло теж може бути стильним. Цієї зими нам не доведеться мерзнути — ми можемо мати гарний вигляд й залишатися в теплі.

Велика в’язана шапка в тренді

Справжній must-have сезону. Вона немов ковдра для голови — м’яка, трохи масивна й водночас дуже затишна. Якщо торік ми бачили компактні біні, то цього разу шапки виросли у розмірах і додали кольору в наші дні. Замість звичного чорного чи білого — глибокі зелені, теплі коричневі й туманно-сірі відтінки. У парі з шарфом у тон — це вже не просто аксесуар, а частина настрою, як у фільмах, де герої п’ють какао біля вікна й ловлять перші сніжинки.

Шапки, в яких буде тепло і комфортно
Велика вʼязана шапка. Фото з Instagram

Пухнаста панамка

Цей варіант з любов’ю до експериментів прийшов від скандинавських модниць. Вони носять такі панамки навіть у мороз, і має це несподівано свіжий вигляд. Пухнаста текстура, кольори — від вершкового до рожевого — ідеально вписуються у концепцію "тихої розкоші": просто, спокійно, але з характером. Її можна додати до пальта, короткої дублянки чи пуховика і вона завжди працюватиме як акцент. Особливо в ті дні, коли сонце рідкісне, а хочеться хоч краплину яскравості.

В моді зараз стиль і практичність
Пухнаста панама. Фото з Instagram

Можна сміливо сказати, що цього сезону ми нарешті обираємо не між красою й практичністю, а між двома чудовими способами показати свій стиль. Шапка чи панамка — вирішуйте самі, головне, щоб голова була в теплі й настрій — легкий.

Раніше ми писали про те, які головні убори можна розглянути як альтернативу в'язаній шапці.

Також ми повідомляли, які шапки стали антитрендом цього сезону.

мода головні убори аксесуари стиль шапка
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
