Модні шапки сезону — які моделі обирають жінки у 2025-2026 роках

Дівчина в яскравій шапці. Фото: freepik

Пам’ятаєте, як у школі ми вперто відмовлялися вдягати шапку? Здавалося, що це найстрашніше, що може зіпсувати образ. Може, то був бунт проти правил, а може, просто шапки, які вибирали батьки, не мали нічого спільного з нашим "я". Тепер усе інакше.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Ми дорослі, самі вирішуємо, що носити, і цінуємо комфорт. І так приємно усвідомлювати, що тепло теж може бути стильним. Цієї зими нам не доведеться мерзнути — ми можемо мати гарний вигляд й залишатися в теплі.

Велика в’язана шапка в тренді

Справжній must-have сезону. Вона немов ковдра для голови — м’яка, трохи масивна й водночас дуже затишна. Якщо торік ми бачили компактні біні, то цього разу шапки виросли у розмірах і додали кольору в наші дні. Замість звичного чорного чи білого — глибокі зелені, теплі коричневі й туманно-сірі відтінки. У парі з шарфом у тон — це вже не просто аксесуар, а частина настрою, як у фільмах, де герої п’ють какао біля вікна й ловлять перші сніжинки.

Велика вʼязана шапка. Фото з Instagram

Пухнаста панамка

Цей варіант з любов’ю до експериментів прийшов від скандинавських модниць. Вони носять такі панамки навіть у мороз, і має це несподівано свіжий вигляд. Пухнаста текстура, кольори — від вершкового до рожевого — ідеально вписуються у концепцію "тихої розкоші": просто, спокійно, але з характером. Її можна додати до пальта, короткої дублянки чи пуховика і вона завжди працюватиме як акцент. Особливо в ті дні, коли сонце рідкісне, а хочеться хоч краплину яскравості.

Пухнаста панама. Фото з Instagram

Можна сміливо сказати, що цього сезону ми нарешті обираємо не між красою й практичністю, а між двома чудовими способами показати свій стиль. Шапка чи панамка — вирішуйте самі, головне, щоб голова була в теплі й настрій — легкий.

Раніше ми писали про те, які головні убори можна розглянути як альтернативу в'язаній шапці.

Також ми повідомляли, які шапки стали антитрендом цього сезону.