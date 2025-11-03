Відео
Україна
Замість в'язаної шапки — головні убори, що у тренді

Замість в’язаної шапки — головні убори, що у тренді

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 09:19
Оновлено: 09:01
Чим замінити звичну шапку — модні ідеї для осені
Дівчина в шапці. Фото: freepik

Іноді навіть найулюбленіша шапка може набриднути — хочеться чогось іншого, легшого, більш оригінального. Восени це зробити нескладно, адже головних уборів існує безліч, і серед них легко знайти той, який пасує саме вам. Варто лише трохи поекспериментувати — і звичні образи заграють по-новому.

Новини.LIVE пропонує вам стильні альтернативи звичайній шапці.

Читайте також:

Що носити замість шапки восени

Капор

Колись його носили наші бабусі, а сьогодні він знову повернувся в моду. М’який, затишний, трохи загадковий — капор можна носити з пальтом або пуховиком. Головне правило: не обирайте занадто щільний варіант, краще, щоб він був трохи вільний.

Стильний головний убір до пальто
Капор. Фото з Instagram

Тепла або шкіряна хустка

Це варіант для тих, хто любить мінімалізм і жіночність. Об’ємна хустка, зав’язана під підборіддям або просто накинута на голову, додає шарму та елегантності. Шкіряні моделі мають ефектний й трохи зухвалий вигляд, тоді як вовняні чи шовкові — м’яко підкреслюють риси обличчя.

Хустки актуальні не тільки влітку
Тепла хустка. Фото з Instagram

Пов’язка на голову

Врятує тих, хто хоче зберегти зачіску та не мерзнути. Вона гріє вуха, додає образу спортивності або ретро-нот — залежно від матеріалу. Варто лише пам’ятати, що якщо у вас кругле обличчя, краще обирати не надто вузьку пов’язку, щоб не підкреслювати щічки.

Ідеальний аксесуар для тих, хто хоче зберегти зачіску
Пов’язка на голову. Фото з Instagram

Панама з вовни чи фетру

Панама восени — не жарт, а стильна альтернатива шапці. Вона захищає від вітру, додає образу структури й виглядає цікаво навіть у поєднанні з шубою або дублянкою. Серед її плюсів — універсальність, бо носити панаму можна з пальтом, тренчем або пуховиком.

Тепла панама - універсальний вибір
Тепла панами. Фото з Instagram

Завдяки таким деталям навіть звичний верхній одяг буде мати геть інший вигляд. І не забувайте, що один і той самий головний убір можна комбінувати з різними речами.

Раніше ми писали про те, які шапки втратили актуальність цієї осені.

Також ми повідомляли, як обрати шапку, ідеальну для себе за формою.

мода тренди головні убори аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
