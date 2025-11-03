Чим замінити звичну шапку — модні ідеї для осені

Дівчина в шапці. Фото: freepik

Іноді навіть найулюбленіша шапка може набриднути — хочеться чогось іншого, легшого, більш оригінального. Восени це зробити нескладно, адже головних уборів існує безліч, і серед них легко знайти той, який пасує саме вам. Варто лише трохи поекспериментувати — і звичні образи заграють по-новому.

Що носити замість шапки восени

Капор

Колись його носили наші бабусі, а сьогодні він знову повернувся в моду. М’який, затишний, трохи загадковий — капор можна носити з пальтом або пуховиком. Головне правило: не обирайте занадто щільний варіант, краще, щоб він був трохи вільний.

Капор. Фото з Instagram

Тепла або шкіряна хустка

Це варіант для тих, хто любить мінімалізм і жіночність. Об’ємна хустка, зав’язана під підборіддям або просто накинута на голову, додає шарму та елегантності. Шкіряні моделі мають ефектний й трохи зухвалий вигляд, тоді як вовняні чи шовкові — м’яко підкреслюють риси обличчя.

Тепла хустка. Фото з Instagram

Пов’язка на голову

Врятує тих, хто хоче зберегти зачіску та не мерзнути. Вона гріє вуха, додає образу спортивності або ретро-нот — залежно від матеріалу. Варто лише пам’ятати, що якщо у вас кругле обличчя, краще обирати не надто вузьку пов’язку, щоб не підкреслювати щічки.

Пов’язка на голову. Фото з Instagram

Панама з вовни чи фетру

Панама восени — не жарт, а стильна альтернатива шапці. Вона захищає від вітру, додає образу структури й виглядає цікаво навіть у поєднанні з шубою або дублянкою. Серед її плюсів — універсальність, бо носити панаму можна з пальтом, тренчем або пуховиком.

Тепла панами. Фото з Instagram

Завдяки таким деталям навіть звичний верхній одяг буде мати геть інший вигляд. І не забувайте, що один і той самий головний убір можна комбінувати з різними речами.

