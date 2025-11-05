Модные шапки сезона — какие модели выбирают женщины в 2025-2026 роках

Девушка в яркой шапке. Фото: freepik

Помните, как в школе мы упорно отказывались надевать шапку? Казалось, что это — самое страшное, что может испортить образ. Может, это был бунт против правил, а может, просто шапки, которые выбирали родители, не имели ничего общего с нашим "я". Теперь все иначе.

Об этом пишет Vogue.

Мы взрослые, сами решаем, что носить, и ценим комфорт. И так приятно осознавать, что тепло тоже может быть стильным. Этой зимой нам не придется мерзнуть — мы можем выглядеть хорошо и оставаться в тепле.

Большая вязаная шапка в тренде

Настоящий must-have сезона. Она словно одеяло для головы — мягкое, немного массивное и в то же время очень уютное. Если в прошлом году мы видели компактные бини, то в этот раз шапки выросли в размерах и добавили цвета в наши дни. Вместо привычного черного или белого — глубокие зеленые, теплые коричневые и туманно-серые оттенки. В паре с шарфом в тон — это уже не просто аксессуар, а часть настроения, как в фильмах, где герои пьют какао у окна и ловят первые снежинки.

Большая вязаная шапка. Фото из Instagram

Пушистая панамка

Этот вариант с любовью к экспериментам пришел от скандинавских модниц. Они носят такие панамки даже в мороз, и выглядит это неожиданно свежо. Пушистая текстура, цвета — от сливочного до розового — идеально вписываются в концепцию "тихой роскоши": просто, спокойно, но с характером. Ее можно добавить к пальто, короткой дубленке или пуховику и она всегда будет работать как акцент. Особенно в те дни, когда солнце редкое, а хочется хоть каплю яркости.

Пушистая панама. Фото из Instagram

Можно смело сказать, что в этом сезоне мы наконец-то выбираем не между красотой и практичностью, а между двумя отличными способами показать свой стиль. Шапка или панамка — решайте сами, главное, чтобы голова была в тепле и настроение — легкое.

