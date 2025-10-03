Що купити на голову цієї осені — поради streetstyle-експерток

Дівчина в шапці. Фото: freepik.com

Осінь — ідеальний час для модних експериментів. Саме зараз аксесуари виходять на перший план: вони не тільки зігрівають, а й повністю змінюють навіть найпростіший образ. Шарфи, рукавички, колготки, ремені й, звісно ж, головні убори — дрібні деталі, які роблять стиль впізнаваним.

В Elle вирішили розібратися, які моделі обрати цієї осені.

Реклама

Читайте також:

Які головні убори знадобляться восени

Головним фаворитом холодного сезону залишаються шапки. В’язані біні, об’ємні оверсайз-версії, хутряні чи з відворотом — варіантів безліч. Вони зручні, теплі й додають образу легкої недбалості, яку так люблять у стритстайлі.

Дівчина в шапці. Фото з Instagram

Але шапками вибір не обмежується. Якщо хочеться більшої оригінальності, зверніть увагу на капелюхи. Це можуть бути широкополі моделі для драматичного настрою, акуратні "таблетки", затишні утеплені панамки чи класичні берети, що однаково добре підкреслюють і романтичний, і casual-образ.

Стильний головний убір. Фото з Instagram

Окрема історія — вовняні хустини. Вони давно перестали асоціюватися з чимось "старомодним". Навпаки, завдяки модним інфлюенсеркам хустки перетворилися на стильний акцент. Вони чудово поєднуються і з тренчем, і з пуховиком, і з об’ємною курткою.

Вовняна хустка. Фото з Instagram

Ну і, звичайно, бейсболки. Восени вони з’являються у теплішому варіанті — з вельвету, шерсті чи щільної тканини. Це універсальний головний убір: він однаково пасує і до пальта, і до шкіряної куртки, і до светра оверсайз.

Бейсболка. Фото з Instagram

Бейсболка додає образу невимушеності й легкого спортивного настрою, тому не дивно, що її дедалі частіше обирають навіть ті, хто раніше віддавав перевагу більш класичним рішенням.

Раніше ми писали про те, на які популярні осінні гольфи цієї осені вказав Андре Тан.

Також ми повідомляли, яка сумка стала важливим акцентом в образі Даші Квіткової.