Які шапки вийшли з моди — що замінить антитренди сезону

Дівчина в шапці. Фото: freepik

Без теплої шапки взимку нікуди — це вже не просто аксесуар, а справжня необхідність. Але якщо ви хочете не лише не змерзнути, а й мати охайний вигляд, варто знати: деякі моделі краще залишити в минулому. Стилісти вже визначили, які шапки зими 2025–2026 варто викреслити зі списку покупок, і чим їх замінити, щоб залишатись у тренді й почуватися комфортно.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Шапки, що стари антитрендом сезону

Шапки з написами та логотипами

Це вже не про стиль, а радше про спогади. Масивні написи чи великі логотипи на голові мають дитячий вигляд й не вписуються у сучасну естетику "тихої розкоші". Такі моделі підходили підліткам 2010-х, але нині дорослий гардероб вимагає стриманості.

Шапка з написом. Фото з Instagram

Що обрати натомість: однотонну шапку без прикрас — бежеву, сіроголубу, чорну або кольору хакі. Вона легко "сяде" в будь-який образ — від пуховика до пальта.

Шапки зі стразами, камінцями та блискітками

Світяться, але не в хорошому сенсі. Такі моделі мають дешевий вигляд й давно втратили зв’язок із модою. Навіть найохайніший образ вони здатні зруйнувати одним рухом.

Шапка зі стразами. Фото з Instagram

Краща альтернатива: м’який берет або кепі з мінімальним декором — наприклад, із невеликою застібкою чи шкіряною вставкою. Вони додають шарму будь-якому образу.

Шапки з відворотом

Колись вони здавались універсальними, але зараз цей фасон має застарілий вигляд. Відворот додає об’єму в найневдалішому місці й "збиває" пропорції.

Шапка з відворотом. Фото з Instagram

Натомість виберіть: лаконічну біні без відвороту. Вона пасує до всього — від класичного пальта до спортивної куртки — і має акуратний вигляд без жодних надмірностей.

Зима 2025–2026 — це про чисті лінії, натуральні фактури та речі без демонстративних деталей. Оберіть головний убір, який просто додає комфорту і стиль прийде сам собою.

Раніше ми писали про те, які рукавички стануть вдалим вибором на цю зиму.

Також ми повідомляли, що Андре Тан розповів про трендові варіанти шарфів цього сезону.