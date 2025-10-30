Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Шапки, що втратили актуальність — чим їх замінити

Шапки, що втратили актуальність — чим їх замінити

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:18
Оновлено: 09:04
Які шапки вийшли з моди — що замінить антитренди сезону
Дівчина в шапці. Фото: freepik

Без теплої шапки взимку нікуди — це вже не просто аксесуар, а справжня необхідність. Але якщо ви хочете не лише не змерзнути, а й мати охайний вигляд, варто знати: деякі моделі краще залишити в минулому. Стилісти вже визначили, які шапки зими 2025–2026 варто викреслити зі списку покупок, і чим їх замінити, щоб залишатись у тренді й почуватися комфортно.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Шапки, що стари антитрендом сезону

Шапки з написами та логотипами

Це вже не про стиль, а радше про спогади. Масивні написи чи великі логотипи на голові мають дитячий вигляд й не вписуються у сучасну естетику "тихої розкоші". Такі моделі підходили підліткам 2010-х, але нині дорослий гардероб вимагає стриманості.

Шапки з написами цього року підійдуть більше підліткам
Шапка з написом. Фото з Instagram

Що обрати натомість: однотонну шапку без прикрас — бежеву, сіроголубу, чорну або кольору хакі. Вона легко "сяде" в будь-який образ — від пуховика до пальта.

Шапки зі стразами, камінцями та блискітками

Світяться, але не в хорошому сенсі. Такі моделі мають дешевий вигляд й давно втратили зв’язок із модою. Навіть найохайніший образ вони здатні зруйнувати одним рухом.

Шапки зі стразами давно втратили актуальність
Шапка зі стразами. Фото з Instagram

Краща альтернатива: м’який берет або кепі з мінімальним декором — наприклад, із невеликою застібкою чи шкіряною вставкою. Вони додають шарму будь-якому образу.

Шапки з відворотом

Колись вони здавались універсальними, але зараз цей фасон має застарілий вигляд. Відворот додає об’єму в найневдалішому місці й "збиває" пропорції.

Шапці з відворотом краще знайти альтернативу
Шапка з відворотом. Фото з Instagram

Натомість виберіть: лаконічну біні без відвороту. Вона пасує до всього — від класичного пальта до спортивної куртки — і має акуратний вигляд без жодних надмірностей.

Зима 2025–2026 — це про чисті лінії, натуральні фактури та речі без демонстративних деталей. Оберіть головний убір, який просто додає комфорту і стиль прийде сам собою.

Раніше ми писали про те, які рукавички стануть вдалим вибором на цю зиму.

Також ми повідомляли, що Андре Тан розповів про трендові варіанти шарфів цього сезону.

мода головні убори аксесуари стиль шапка
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації