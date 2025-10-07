Відео
Головна Мода та краса Який гольф став хітом цієї осені — повернення з 2000-х

Дата публікації: 7 жовтня 2025 09:30
Базова річ на осінь в стилі 2000-х — з чим носити тренд, що нашумів
Дівчина у фіолетовому гольфі. Фото: Instagram

Цього сезону в моду знову повернулися гольфи. Така річ — це не просто тред, а зручна база. Цей одяг комфортний та теплий й чудово підійде на прохолодну погоду. Хоча й актуальними будуть різні моделі, особливу увагу стилісти радять звернути на довгі гольфи до колін. Саме вони будуть на піку популярності.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чому довгі гольфи стали хітом сезону

Довгі гольфи повернулись у тренди на хвилі популярності ретро-стилю. Такий одяг був модним у 2000-х. Тоді його носили з легінсами, шкіряними ремнями на талії та високими чоботами. Об'ємні светри до колін були символом комфорту та стилю. Власне, саме тому вони й повернулись у моду зараз.

З чим носити довгий гольф
Довгий білий гольф. Фото: Instagram

Довгі гольфи до колін не просто мають ефектний вигляд. Насамперед вони забезпечують додаткове тепло в прохолодні дні. Такі кофти можуть бути з різних матеріалів: легкі з бавовни, об'ємні в'язані варіанти чи теплі гольфи з кашеміру.

З чим носити довгий гольф
Довгий гольф. Фото: Instagram

Стилісти зазначають, що довгі моделі можна носити з короткими джинсами чи легінсами. Крім того, спробуйте стилізувати такий гольф зі спідницею — міні чи міді. Такий стиль нагадає моду 2000-х та додасть нотку ностальгії в образ. Під довгий гольф підійде різне взуття. Однак найбільш стильними будуть образи з високими чоботами до колін чи ботфортами.

З чим носити довгий гольф
Теплий довгий гольф. Фото: Instagram

Довгі гольфи підкорили модниць своєю універсальністю. Їх можна стилізувати з різними елементами гардероба, або ж одягнути як самостійний готовий образ без зайвих деталей. Цього сезону модниці обирають речі, які будуть стильними та зручними водночас, і довгі гольфи до колін — саме те, що треба.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
