Базова річ на осінь в стилі 2000-х — з чим носити тренд, що нашумів

Дівчина у фіолетовому гольфі. Фото: Instagram

Цього сезону в моду знову повернулися гольфи. Така річ — це не просто тред, а зручна база. Цей одяг комфортний та теплий й чудово підійде на прохолодну погоду. Хоча й актуальними будуть різні моделі, особливу увагу стилісти радять звернути на довгі гольфи до колін. Саме вони будуть на піку популярності.

Чому довгі гольфи стали хітом сезону

Довгі гольфи повернулись у тренди на хвилі популярності ретро-стилю. Такий одяг був модним у 2000-х. Тоді його носили з легінсами, шкіряними ремнями на талії та високими чоботами. Об'ємні светри до колін були символом комфорту та стилю. Власне, саме тому вони й повернулись у моду зараз.

Довгий білий гольф. Фото: Instagram

Довгі гольфи до колін не просто мають ефектний вигляд. Насамперед вони забезпечують додаткове тепло в прохолодні дні. Такі кофти можуть бути з різних матеріалів: легкі з бавовни, об'ємні в'язані варіанти чи теплі гольфи з кашеміру.

Довгий гольф. Фото: Instagram

Стилісти зазначають, що довгі моделі можна носити з короткими джинсами чи легінсами. Крім того, спробуйте стилізувати такий гольф зі спідницею — міні чи міді. Такий стиль нагадає моду 2000-х та додасть нотку ностальгії в образ. Під довгий гольф підійде різне взуття. Однак найбільш стильними будуть образи з високими чоботами до колін чи ботфортами.

Теплий довгий гольф. Фото: Instagram

Довгі гольфи підкорили модниць своєю універсальністю. Їх можна стилізувати з різними елементами гардероба, або ж одягнути як самостійний готовий образ без зайвих деталей. Цього сезону модниці обирають речі, які будуть стильними та зручними водночас, і довгі гольфи до колін — саме те, що треба.

