Базовая вещь на осень в стиле 2000-х — с чем носить нашумевший тренд

Какой гольф стал хитом этой осени — возвращение из 2000-х
В этом сезоне в моду снова вернулись гольфы. Такая вещь — это не просто тред, а удобная база. Эта одежда комфортная и теплая и прекрасно подойдет на прохладную погоду. Хотя и актуальными будут разные модели, особое внимание стилисты советуют обратить на длинные гольфы до колен. Именно они будут на пике популярности.
Почему длинные гольфы стали хитом сезона
Длинные гольфы вернулись в тренды на волне популярности ретро-стиля. Такая одежда была модной в 2000-х. Тогда ее носили с леггинсами, кожаными ремнями на талии и высокими сапогами. Объемные свитера до колен были символом комфорта и стиля. Собственно, именно поэтому они и вернулись в моду сейчас.
Длинные гольфы до колен не просто эффектно выглядят. Прежде всего они обеспечивают дополнительное тепло в прохладные дни. Такие кофты могут быть из разных материалов: легкие из хлопка, объемные вязаные варианты или теплые гольфы из кашемира.
Стилисты отмечают, что длинные модели можно носить с короткими джинсами или леггинсами. Кроме того, попробуйте стилизовать такой гольф с юбкой — мини или миди. Такой стиль напомнит моду 2000-х и добавит нотку ностальгии в образ. Под длинный гольф подойдет разная обувь. Однако наиболее стильными будут образы с высокими сапогами до колен или ботфортами.
Длинные гольфы покорили модниц своей универсальностью. Их можно стилизовать с различными элементами гардероба, или же одеть как самостоятельный готовый образ без лишних деталей. В этом сезоне модницы выбирают вещи, которые будут стильными и удобными одновременно, и длинные гольфы до колен — именно то, что надо.
