Базовая вещь на осень в стиле 2000-х — с чем носить нашумевший тренд

Девушка в фиолетовом гольфе. Фото: Instagram

В этом сезоне в моду снова вернулись гольфы. Такая вещь — это не просто тред, а удобная база. Эта одежда комфортная и теплая и прекрасно подойдет на прохладную погоду. Хотя и актуальными будут разные модели, особое внимание стилисты советуют обратить на длинные гольфы до колен. Именно они будут на пике популярности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему длинные гольфы стали хитом сезона

Длинные гольфы вернулись в тренды на волне популярности ретро-стиля. Такая одежда была модной в 2000-х. Тогда ее носили с леггинсами, кожаными ремнями на талии и высокими сапогами. Объемные свитера до колен были символом комфорта и стиля. Собственно, именно поэтому они и вернулись в моду сейчас.

Длинный белый гольф. Фото: Instagram

Длинные гольфы до колен не просто эффектно выглядят. Прежде всего они обеспечивают дополнительное тепло в прохладные дни. Такие кофты могут быть из разных материалов: легкие из хлопка, объемные вязаные варианты или теплые гольфы из кашемира.

Длинный гольф. Фото: Instagram

Стилисты отмечают, что длинные модели можно носить с короткими джинсами или леггинсами. Кроме того, попробуйте стилизовать такой гольф с юбкой — мини или миди. Такой стиль напомнит моду 2000-х и добавит нотку ностальгии в образ. Под длинный гольф подойдет разная обувь. Однако наиболее стильными будут образы с высокими сапогами до колен или ботфортами.

Теплый длинный гольф. Фото: Instagram

Длинные гольфы покорили модниц своей универсальностью. Их можно стилизовать с различными элементами гардероба, или же одеть как самостоятельный готовый образ без лишних деталей. В этом сезоне модницы выбирают вещи, которые будут стильными и удобными одновременно, и длинные гольфы до колен — именно то, что надо.

