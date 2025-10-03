Что купить на голову этой осенью — советы streetstyle-экспертов

Девушка в шапке. Фото: freepik.com

Осень — идеальное время для модных экспериментов. Именно сейчас аксессуары выходят на первый план: они не только согревают, но и полностью меняют даже самый простой образ. Шарфы, перчатки, колготки, ремни и, конечно же, головные уборы — мелкие детали, которые делают стиль узнаваемым.

В Elle решили разобраться, какие модели выбрать этой осенью.

Какие головные уборы пригодятся осенью

Главным фаворитом холодного сезона остаются шапки. Вязаные бини, объемные оверсайз-версии, меховые или с отворотом — вариантов множество. Они удобные, теплые и добавляют образу легкой небрежности, которую так любят в стритстайле.

Девушка в шапке. Фото из Instagram

Но шапками выбор не ограничивается. Если хочется большей оригинальности, обратите внимание на шляпы. Это могут быть широкополые модели для драматического настроения, аккуратные "таблетки", уютные утепленные панамки или классические береты, которые одинаково хорошо подчеркивают и романтический, и casual-образ.

Стильный головной убор. Фото из Instagram

Отдельная история — шерстяные платки. Они давно перестали ассоциироваться с чем-то "старомодным". Наоборот, благодаря модным инфлюенсеркам платки превратились в стильный акцент. Они прекрасно сочетаются и с тренчем, и с пуховиком, и с объемной курткой.

Шерстяной платок. Фото из Instagram

Ну и, конечно, бейсболки. Осенью они появляются в более теплом варианте — из вельвета, шерсти или плотной ткани. Это универсальный головной убор: он одинаково подходит и к пальто, и к кожаной куртке, и к свитеру оверсайз.

Бейсболка. Фото из Instagram

Бейсболка добавляет образу непринужденности и легкого спортивного настроения, поэтому неудивительно, что ее все чаще выбирают даже те, кто раньше отдавал предпочтение более классическим решениям.

