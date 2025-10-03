Видео
Видео

Какой головной убор сделает ваш образ стильным осенью-2025

Дата публикации 3 октября 2025 09:29
Что купить на голову этой осенью — советы streetstyle-экспертов
Девушка в шапке. Фото: freepik.com

Осень — идеальное время для модных экспериментов. Именно сейчас аксессуары выходят на первый план: они не только согревают, но и полностью меняют даже самый простой образ. Шарфы, перчатки, колготки, ремни и, конечно же, головные уборы — мелкие детали, которые делают стиль узнаваемым.

В Elle решили разобраться, какие модели выбрать этой осенью.

Читайте также:

Какие головные уборы пригодятся осенью

Главным фаворитом холодного сезона остаются шапки. Вязаные бини, объемные оверсайз-версии, меховые или с отворотом — вариантов множество. Они удобные, теплые и добавляют образу легкой небрежности, которую так любят в стритстайле.

Шапки мають бути в кожного цієї осені
Девушка в шапке. Фото из Instagram

Но шапками выбор не ограничивается. Если хочется большей оригинальности, обратите внимание на шляпы. Это могут быть широкополые модели для драматического настроения, аккуратные "таблетки", уютные утепленные панамки или классические береты, которые одинаково хорошо подчеркивают и романтический, и casual-образ.

Головний убір, що зробить будь-який образ стильним
Стильный головной убор. Фото из Instagram

Отдельная история — шерстяные платки. Они давно перестали ассоциироваться с чем-то "старомодным". Наоборот, благодаря модным инфлюенсеркам платки превратились в стильный акцент. Они прекрасно сочетаются и с тренчем, и с пуховиком, и с объемной курткой.

Вовняні хустини чудово впишуться в осінній гардероб
Шерстяной платок. Фото из Instagram

Ну и, конечно, бейсболки. Осенью они появляются в более теплом варианте — из вельвета, шерсти или плотной ткани. Это универсальный головной убор: он одинаково подходит и к пальто, и к кожаной куртке, и к свитеру оверсайз.

Бейсболки не тільки влітку варті уваги
Бейсболка. Фото из Instagram

Бейсболка добавляет образу непринужденности и легкого спортивного настроения, поэтому неудивительно, что ее все чаще выбирают даже те, кто раньше отдавал предпочтение более классическим решениям.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
