Как одеваться, чтобы выглядеть моложе — советы стилистов

Одежда — это мощный инструмент, который может как украсить женщину, так и добавить возраста. Важно понимать, какие детали способны сделать образ моложе и привлекательнее. Эти простые секреты раскрыли стилисты.

Как выглядеть моложе с помощью одежды

Оттенки

На внешний вид влияют цвета одежды. Слишком яркие оттенки будут утяжелять образ и визуально старить женщину. Конечно, акцентная сумка или обувь не испортят лук, а даже сделают его более интересным. Однако важно не перегружать образ. Отдавайте предпочтение нейтральным или классическим оттенкам: бежевый, черный, белый, коричневый и тому подобное. Такая одежда подчеркнет мягкость внешности и скроет ваш возраст.

Фасон

Подчеркивайте силуэт с помощью завышенной талии и не важно — речь идет о брюках или юбке. Такой фасон визуально "украдет" возраст и придаст элегантности. Избегайте одежды, которая будет "обрезать" ноги или фигуру, ведь жакет, что заканчивается посреди бедра, способен даже 20-летнюю девушку превратить в зрелую женщину.

Текстуры и материалы

Не менее важную роль играют текстуры. Если вы хотите выглядеть моложе, выбирайте шелк, атлас или хлопок. Такая одежда придаст не только изысканности, но и свежести и нежности. Что касается принтов, то лучше воздержаться от цветочных мотивов, а вот трендовые анималистические рисунки сделают образ действительно неповторимым и скроют возраст.

Аксессуары

Аксессуары — это дополнение, которое решает все. Они необходимы для завершения вашего образа. С серьгами или подвесками можно смело экспериментировать. Именно благодаря таким ярким деталям вы сможете выглядеть моложе. Не менее важно выбирать современные и модные сумки, минималистичные небольшие модели будут беспроигрышным вариантом всегда.

