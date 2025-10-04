Відео
Робітнича парка повертається — тренд barn style, що захоплює

Робітнича парка повертається — тренд barn style, що захоплює

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:36
Робітнича парка, яка задає тон сезону — barn style у тренді
Дівчина в куртці. Фото: freepik.com

З настанням осені-2025 багатьом модницям захотілося затишку: домашньої випічки, свіжих фруктів із саду та фото з милими тваринками. І, здається, саме це пояснює несподівану популярність одягу в barn style. Якщо перекласти з англійської, то barn — це амбар, а стиль відтворює атмосферу фермерського життя: простий, практичний і зроблений із натуральних матеріалів.

Про це пише Cosmopolitan.

Трендова куртка на осінь 2025

Парка — це надійний супутник осені: тепла, міцна і універсальна. Але цього сезону вона стала справжнім хітом streetstyle. Особливо популярні моделі середньої довжини в теплих коричневих відтінках, з простим фасоном, який нагадує одяг фермерів чи майстрів, що працюють руками. І саме таку "сільську" парку модниці із задоволенням носять щодня, створюючи цікаві аутфіти.

Куртка, що особливо актуальна цього сезону
Робітнича парка в тренді. Фото з Instagram

Як носити робітничу парку

Парка виграє тим, що підходить практично до всього. Можна поєднувати її як із класикою, так і з несподіваними речами:

  • парка, светр, шорти та гумові чоботи — для прогулянки містом або ранку на ринку;
  • парка, сорочка, міні/мідіспідниця та осінні туфлі — коли хочеться поєднати зручність із жіночністю;
  • парка, футболка, джинси та улюблені чобітки — простий і стильний базовий комплект.
Цю куртку можна по-різному інтегрувати в образі
Стильний образ з курткою. Фото з Instagram

Секрет стилю barn у тому, що навіть проста робітнича куртка стає родзинкою образу, якщо її поєднати з іншими деталями та аксесуарами. Цього сезону затишок і практичність — головні тренди осені, і парка у barn style якраз це підкреслює.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
