Робітнича парка, яка задає тон сезону — barn style у тренді

Дівчина в куртці. Фото: freepik.com

З настанням осені-2025 багатьом модницям захотілося затишку: домашньої випічки, свіжих фруктів із саду та фото з милими тваринками. І, здається, саме це пояснює несподівану популярність одягу в barn style. Якщо перекласти з англійської, то barn — це амбар, а стиль відтворює атмосферу фермерського життя: простий, практичний і зроблений із натуральних матеріалів.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Трендова куртка на осінь 2025

Парка — це надійний супутник осені: тепла, міцна і універсальна. Але цього сезону вона стала справжнім хітом streetstyle. Особливо популярні моделі середньої довжини в теплих коричневих відтінках, з простим фасоном, який нагадує одяг фермерів чи майстрів, що працюють руками. І саме таку "сільську" парку модниці із задоволенням носять щодня, створюючи цікаві аутфіти.

Робітнича парка в тренді. Фото з Instagram

Як носити робітничу парку

Парка виграє тим, що підходить практично до всього. Можна поєднувати її як із класикою, так і з несподіваними речами:

парка, светр, шорти та гумові чоботи — для прогулянки містом або ранку на ринку;

парка, сорочка, міні/мідіспідниця та осінні туфлі — коли хочеться поєднати зручність із жіночністю;

парка, футболка, джинси та улюблені чобітки — простий і стильний базовий комплект.

Стильний образ з курткою. Фото з Instagram

Секрет стилю barn у тому, що навіть проста робітнича куртка стає родзинкою образу, якщо її поєднати з іншими деталями та аксесуарами. Цього сезону затишок і практичність — головні тренди осені, і парка у barn style якраз це підкреслює.

Раніше ми писали про те, на яких трендах цього сезону верхнього одягу зробив акцент Андре Тан.

Також ми повідомляли, яке стильне пальто радять носити цього сезону.