Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Какую кожаную куртку купить этой осенью — звезды ее обожают

Какую кожаную куртку купить этой осенью — звезды ее обожают

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 09:29
Тренд, который никогда не стареет — актуальные кожаные куртки 2025 года
Девушка в кожаной куртке. Фото: freepik.com

Кожаные куртки официально вернулись на модный пьедестал. Осенью 2025-го они звучат по-новому — теперь это не просто классика, а стильная база, которую звезды надевают и на кофе с подругами, и на красную дорожку.

Об этом пишет РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

Модные фасоны курток этого сезона

Антонелла Рокуццо, жена легендарного Лионеля Месси, уже показала, как сделать кожанку главным элементом повседневного образа. Ее вариант — в теплом карамельном оттенке, который выглядит значительно мягче традиционного черного и добавляет образу элегантности.

Зірки теж носять цього сезону шкіряні куртки
Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Куртка имеет свободный крой в стиле бомбера: легкий oversize, спущенные плечи и резинка на подоле. Без блесток и лишних деталей — чистая лаконичность, которая в этом сезоне считается настоящей роскошью.

Антонелла сочетала ее с темными широкими джинсами и тонким бежевым свитером, благодаря чему получился образ, который хочется повторить: комфортный, но очень продуманный. Завершают лук шоппер из плетеной кожи и черные ботильоны. Все просто, но вместе — эффектно. Такой вариант идеально подойдет для прогулки по осеннему городу или непринужденной встречи с друзьями.

Джессика Альба тоже не осталась в стороне от тренда и показала сразу два способа носить одну и ту же кожаную куртку. В ее гардеробе есть объемная шоколадная косуха, мягкая, слегка oversize. И что самое лучшее — она подходит практически ко всему.

В первом образе Джессика появилась в варианте casual chic: открытая куртка, топ-корсет, джинсы с высокой посадкой и туфли с острым носком. Просто, но очень по-городскому. Это тот случай, когда базовые вещи образуют идеальный баланс между удобством и элегантностью.

Альба здивувала образом зі шкіряною курткою
Альба в стильном образе. Фото: instagram.com/jessicaalba

Второй образ — настоящая история о вечернем гламуре без излишеств. Актриса надела атласное платье в бельевом стиле, сверху — ту же коричневую косуху, а в руках у нее маленькая структурированная сумка. Монохромный total brown выглядит дорого, но в то же время легко и современно.

Куртка, з якою можна створити декілька стильних образів
Куртка с платьем, фото: instagram.com/jessicaalba

Все эти примеры доказывают, что кожаная куртка — это не просто классика, а инвестиция в стиль.

Ранее мы писали о том, на какие еще трендовые фасоны верхней одежды стоит обратить внимание в этом сезоне.

Также мы сообщали, что рабочая парка снова покоряет модный мир.

мода тренды стиль куртка верхняя одежда
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации