Тренд, который никогда не стареет — актуальные кожаные куртки 2025 года

Девушка в кожаной куртке. Фото: freepik.com

Кожаные куртки официально вернулись на модный пьедестал. Осенью 2025-го они звучат по-новому — теперь это не просто классика, а стильная база, которую звезды надевают и на кофе с подругами, и на красную дорожку.

Об этом пишет РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Модные фасоны курток этого сезона

Антонелла Рокуццо, жена легендарного Лионеля Месси, уже показала, как сделать кожанку главным элементом повседневного образа. Ее вариант — в теплом карамельном оттенке, который выглядит значительно мягче традиционного черного и добавляет образу элегантности.

Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Куртка имеет свободный крой в стиле бомбера: легкий oversize, спущенные плечи и резинка на подоле. Без блесток и лишних деталей — чистая лаконичность, которая в этом сезоне считается настоящей роскошью.

Антонелла сочетала ее с темными широкими джинсами и тонким бежевым свитером, благодаря чему получился образ, который хочется повторить: комфортный, но очень продуманный. Завершают лук шоппер из плетеной кожи и черные ботильоны. Все просто, но вместе — эффектно. Такой вариант идеально подойдет для прогулки по осеннему городу или непринужденной встречи с друзьями.

Джессика Альба тоже не осталась в стороне от тренда и показала сразу два способа носить одну и ту же кожаную куртку. В ее гардеробе есть объемная шоколадная косуха, мягкая, слегка oversize. И что самое лучшее — она подходит практически ко всему.

В первом образе Джессика появилась в варианте casual chic: открытая куртка, топ-корсет, джинсы с высокой посадкой и туфли с острым носком. Просто, но очень по-городскому. Это тот случай, когда базовые вещи образуют идеальный баланс между удобством и элегантностью.

Альба в стильном образе. Фото: instagram.com/jessicaalba

Второй образ — настоящая история о вечернем гламуре без излишеств. Актриса надела атласное платье в бельевом стиле, сверху — ту же коричневую косуху, а в руках у нее маленькая структурированная сумка. Монохромный total brown выглядит дорого, но в то же время легко и современно.

Куртка с платьем, фото: instagram.com/jessicaalba

Все эти примеры доказывают, что кожаная куртка — это не просто классика, а инвестиция в стиль.

Ранее мы писали о том, на какие еще трендовые фасоны верхней одежды стоит обратить внимание в этом сезоне.

Также мы сообщали, что рабочая парка снова покоряет модный мир.