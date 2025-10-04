Культовый деним, который захватит 2025 год — речь об этих джинсах

Девушка в джинсах и джинсовом жакете. Фото: freepik.com

В Levi's Vintage Clothing снова заглянули в собственные архивы и достали настоящее сокровище — джинсы Levi's 501 образца 1901 года. Именно эта модель стала переломным моментом в истории денима: тогда у классических 501 впервые появился пятый карман. Он казался мелочью, но на самом деле изменил все — с тех пор дизайн джинсов стал эталоном, который десятилетиями копировали другие бренды.

Об этом решили напомнить в Vogue.

Новинка получила название LVC 1901 "Japan" 501, и она не просто повторяет силуэт древних Levi's, а воспроизводит его с максимальным вниманием к деталям.

Здесь есть все, что было более ста лет назад: два задних кармана с открытыми заклепками, ремешок для регулировки талии, пуговицы для подтяжек и даже заклепка в зоне шага, которую в современных джинсах давно перестали использовать. А легендарный кожаный патч Two Horse с изображением двух лошадей, тянущих одну пару джинсов в разные стороны, напоминает о силе и долговечности бренда.

LVC 1901 "Japan" 501. Фото: Vogue

Особый акцент сделан на японском стиле. Все надписи — от маркировки на пуговицах до упаковки — выполнены на катакане. Это не случайность, ведь Япония десятилетиями остается главным центром деним-культуры, где старые техники ткачества и окрашивания превратились в настоящее искусство.

Новые джинсы. Фото: Vogue

Для производства использован японский селвидж-деним Shrink-to-Fit, созданный без предварительной обработки. Он жесткий на ощупь и со временем размягчается, идеально подстраиваясь под фигуру владельца. Именно поэтому каждая пара со временем становится уникальной — с характерными потертостями и оттенками, которые не повторяются. Это не просто одежда, а джинсы, рассказывающие собственную историю вместе с человеком.

Levi's Vintage Clothing — архивная линейка бренда, которая специализируется на воссоздании исторических моделей, используя аутентичные лекала и технологии прошлых эпох. Через такие релизы можно проследить, как менялись джинсы на протяжении десятилетий и почему именно Levi's остаются главным символом деним-культуры в мире.

