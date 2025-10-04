Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Японские джинсы — вещь, без которой невозможно в 2025 году

Японские джинсы — вещь, без которой невозможно в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 08:40
Культовый деним, который захватит 2025 год — речь об этих джинсах
Девушка в джинсах и джинсовом жакете. Фото: freepik.com

В Levi's Vintage Clothing снова заглянули в собственные архивы и достали настоящее сокровище — джинсы Levi's 501 образца 1901 года. Именно эта модель стала переломным моментом в истории денима: тогда у классических 501 впервые появился пятый карман. Он казался мелочью, но на самом деле изменил все — с тех пор дизайн джинсов стал эталоном, который десятилетиями копировали другие бренды.

Об этом решили напомнить в Vogue.

Реклама
Читайте также:

Какая новинка появилась среди джинсов

Новинка получила название LVC 1901 "Japan" 501, и она не просто повторяет силуэт древних Levi's, а воспроизводит его с максимальным вниманием к деталям.

Здесь есть все, что было более ста лет назад: два задних кармана с открытыми заклепками, ремешок для регулировки талии, пуговицы для подтяжек и даже заклепка в зоне шага, которую в современных джинсах давно перестали использовать. А легендарный кожаный патч Two Horse с изображением двух лошадей, тянущих одну пару джинсов в разные стороны, напоминает о силе и долговечности бренда.

В Японії створили нову модель джинсів в стилі 90-х
LVC 1901 "Japan" 501. Фото: Vogue

Особый акцент сделан на японском стиле. Все надписи — от маркировки на пуговицах до упаковки — выполнены на катакане. Это не случайность, ведь Япония десятилетиями остается главным центром деним-культуры, где старые техники ткачества и окрашивания превратились в настоящее искусство.

Японські джинси вкотре підкорюють тренди
Новые джинсы. Фото: Vogue

Для производства использован японский селвидж-деним Shrink-to-Fit, созданный без предварительной обработки. Он жесткий на ощупь и со временем размягчается, идеально подстраиваясь под фигуру владельца. Именно поэтому каждая пара со временем становится уникальной — с характерными потертостями и оттенками, которые не повторяются. Это не просто одежда, а джинсы, рассказывающие собственную историю вместе с человеком.

Levi's Vintage Clothing — архивная линейка бренда, которая специализируется на воссоздании исторических моделей, используя аутентичные лекала и технологии прошлых эпох. Через такие релизы можно проследить, как менялись джинсы на протяжении десятилетий и почему именно Levi's остаются главным символом деним-культуры в мире.

Ранее мы писали о трендовом цвете брюк, который легко впишется в разные осенние образы.

Также мы сообщали, какие брюки взять на эту осень, если для вас комфорт на первом месте.

мода тренды Джинсы стиль штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации