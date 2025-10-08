Відео
Україна
Головна Мода та краса Ідеальне пальто осені-2025 — як носить його Тіна Кароль

Ідеальне пальто осені-2025 — як носить його Тіна Кароль

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:19
Як носити пальто, як у Тіни Кароль — будете мати розкішний вигляд
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль не лише збирає навколо себе шанувальників музики, а й тих, хто захоплюється її стилем. Нещодавно співачка показала осінній образ, який мав дорогий та дуже статусний вигляд.

Новини.LIVE вирішили розібрати її новий образ детальніше.

Читайте також:

Яке пальто на осінь обрала Тіна Кароль

Як можна помітити за новими фото співачки в Instagram, восени Тіна віддає перевагу класичним речам — костюмам, пальтам і тренчам. Вона завжди уважно обирає тканину, крій та аксесуари, створюючи гармонійні образи. У своєму останньому виході вона поєднала кілька актуальних трендів відразу.

Тіна Кароль часто віддає перевагу класичним речам
Пальто Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Для прогулянки співачка обрала сірий корсет на тонких бретелях і штани на високій талії у тонкі білі смужки. Зверху Тіна накинула оверсайз пальто такого ж сірого відтінку та доповнила образ яскравими вишневими туфлями на підборах.

Стильне пальто на осінь від Тіни Кароль
Стильний образ. Фото: instagram.com/tina_karol

Монохромний образ отримав строгий вигляд завдяки зібраному з боків волоссю та окулярам із прозорими лінзами в чорній оправі. Таке пальто — універсальна річ для осені, адже його можна носити і із сукнями, і зі спідницями, і з костюмами. А щоб образ не мав одноманітний вигляд, достатньо додати яскравий аксесуар або взуття.

Особливо цікаво, що Тіна показала гру з формами: приталений топ у поєднанні з оверсайз пальтом створює контраст, який робить образ живим і стильним.

Раніше ми писали про те, що Даша Квіткова показала, як мати стильний і елегантний вигляд цього літа. 

Також ми повідомляли, які модні чоботи можна носити цього сезону — образ від Насті Каменських.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
