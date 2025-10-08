Як носити пальто, як у Тіни Кароль — будете мати розкішний вигляд

Ідеальне пальто осені-2025 — як носить його Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль не лише збирає навколо себе шанувальників музики, а й тих, хто захоплюється її стилем. Нещодавно співачка показала осінній образ, який мав дорогий та дуже статусний вигляд.
Новини.LIVE вирішили розібрати її новий образ детальніше.
Яке пальто на осінь обрала Тіна Кароль
Як можна помітити за новими фото співачки в Instagram, восени Тіна віддає перевагу класичним речам — костюмам, пальтам і тренчам. Вона завжди уважно обирає тканину, крій та аксесуари, створюючи гармонійні образи. У своєму останньому виході вона поєднала кілька актуальних трендів відразу.
Для прогулянки співачка обрала сірий корсет на тонких бретелях і штани на високій талії у тонкі білі смужки. Зверху Тіна накинула оверсайз пальто такого ж сірого відтінку та доповнила образ яскравими вишневими туфлями на підборах.
Монохромний образ отримав строгий вигляд завдяки зібраному з боків волоссю та окулярам із прозорими лінзами в чорній оправі. Таке пальто — універсальна річ для осені, адже його можна носити і із сукнями, і зі спідницями, і з костюмами. А щоб образ не мав одноманітний вигляд, достатньо додати яскравий аксесуар або взуття.
Особливо цікаво, що Тіна показала гру з формами: приталений топ у поєднанні з оверсайз пальтом створює контраст, який робить образ живим і стильним.
