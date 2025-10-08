Как носить пальто, как у Тины Кароль — будете выглядеть роскошно

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль не только собирает вокруг себя поклонников музыки, но и тех, кто восхищается ее стилем. Недавно певица показала осенний образ, который выглядел дорого и очень статусно.

Новини.LIVE решили разобрать ее новый образ подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какое пальто на осень выбрала Тина Кароль

Как можно заметить по новым фото певицы в Instagram, осенью Тина отдает предпочтение классическим вещам — костюмам, пальто и тренчам. Она всегда внимательно выбирает ткань, крой и аксессуары, создавая гармоничные образы. В своем последнем выходе она соединила несколько актуальных трендов сразу.

Пальто Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Для прогулки певица выбрала серый корсет на тонких бретелях и брюки на высокой талии в тонкие белые полоски. Сверху Тина накинула оверсайз пальто такого же серого оттенка и дополнила образ яркими вишневыми туфлями на каблуках.

Стильный образ. Фото: instagram.com/tina_karol

Монохромный образ получил строгий вид благодаря собранным по бокам волосам и очкам с прозрачными линзами в черной оправе. Такое пальто — универсальная вещь для осени, ведь его можно носить и с платьями, и с юбками, и с костюмами. А чтобы образ не выглядел однообразно, достаточно добавить яркий аксессуар или обувь.

Особенно интересно, что Тина показала игру с формами: приталенный топ в сочетании с оверсайз пальто создает контраст, который делает образ живым и стильным.

Ранее мы писали о том, что Даша Квиткова показала, как выглядеть стильно и элегантно этим летом.

Также мы сообщали, какие модные сапоги можно носить в этом сезоне — образ от Насти Каменских.