Идеальное пальто осени-2025 — как носит его Тина Кароль

Идеальное пальто осени-2025 — как носит его Тина Кароль

Дата публикации 8 октября 2025 11:19
Как носить пальто, как у Тины Кароль — будете выглядеть роскошно
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль не только собирает вокруг себя поклонников музыки, но и тех, кто восхищается ее стилем. Недавно певица показала осенний образ, который выглядел дорого и очень статусно.

Новини.LIVE решили разобрать ее новый образ подробнее.

Какое пальто на осень выбрала Тина Кароль

Как можно заметить по новым фото певицы в Instagram, осенью Тина отдает предпочтение классическим вещам — костюмам, пальто и тренчам. Она всегда внимательно выбирает ткань, крой и аксессуары, создавая гармоничные образы. В своем последнем выходе она соединила несколько актуальных трендов сразу.

Тіна Кароль часто віддає перевагу класичним речам
Пальто Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Для прогулки певица выбрала серый корсет на тонких бретелях и брюки на высокой талии в тонкие белые полоски. Сверху Тина накинула оверсайз пальто такого же серого оттенка и дополнила образ яркими вишневыми туфлями на каблуках.

Стильне пальто на осінь від Тіни Кароль
Стильный образ. Фото: instagram.com/tina_karol

Монохромный образ получил строгий вид благодаря собранным по бокам волосам и очкам с прозрачными линзами в черной оправе. Такое пальто — универсальная вещь для осени, ведь его можно носить и с платьями, и с юбками, и с костюмами. А чтобы образ не выглядел однообразно, достаточно добавить яркий аксессуар или обувь.

Особенно интересно, что Тина показала игру с формами: приталенный топ в сочетании с оверсайз пальто создает контраст, который делает образ живым и стильным.

Тина Кароль мода знаменитости стиль верхняя одежда пальто
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
