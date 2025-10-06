Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Настя Каменських показала ідеальні осінні чоботи для всіх

Настя Каменських показала ідеальні осінні чоботи для всіх

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:15
Високі шкіряні чоботи в образі Насті Каменських — тренд сезону
Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських знову підкорює шанувальників стильними образами. Цього разу вона показала, як носити осінні тренди з максимумом ефекту.

Новими кадрами вона поділилась у своєму Instagram.

Реклама
Читайте також:

Стильний осінній образ від Насті Каменських

На нових фото NK позує у короткому жакеті з квадратними плечима, ультракороткій спідниці та високих шкіряних чоботах на тонкому підборі — саме такі зараз у моді. Чоботи стали головним акцентом образу: вони роблять ноги візуально довшими і додають будь-якому луку елегантної гостроти. Волосся зібране в низький хвіст, а масивні сережки у формі хрестів і кільця додають нотку легкої драматичності.

Каменських показала образ, який ніколи не підведе
Образ Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Зазначимо, що високі шкіряні чоботи — справжня знахідка для осені. Їх можна поєднувати:

  • з короткими спідницями та сукнями, як у Насті, для жіночного і модного образу;
  • із шортами та теплими гольфами, створюючи зручний повсякденний look;
  • із вузькими джинсами або легінсами, заправленими всередину чобіт, для стриманого стилю;
  • із довгим пальтом, тренчем або кардиганом, щоб додати елегантності та завершеності образу;
  • навіть із широкими мінісукнями з об’ємними рукавами — для драматичного ефекту.

Такі чоботи підходять і для денного, і для вечірнього образу, адже вони додають будь-якому луку стильності та дорогоцінного відчуття.

"Some call it sweater weather — I call it tiempo para sentir", — підписала фото співачка англійською та іспанською. У перекладі це означає: "Дехто називає це погодою светрів, я — часом, щоб відчувати".

Настя знову показала, що вміє поєднувати стиль і настрій, а високі шкіряні чоботи цієї осені — must-have кожної модниці.

Раніше ми писали про те, які осінні образи Марго Роббі варто приміряти цього сезону.

Також ми повідомляли, який образ Даша Квіткова з фільму "Проста послуга" вирішила відтворити.

Настя Каменських мода знаменитості стиль трендові образи
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації