Високі шкіряні чоботи в образі Насті Каменських — тренд сезону

Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських знову підкорює шанувальників стильними образами. Цього разу вона показала, як носити осінні тренди з максимумом ефекту.

Новими кадрами вона поділилась у своєму Instagram.

Стильний осінній образ від Насті Каменських

На нових фото NK позує у короткому жакеті з квадратними плечима, ультракороткій спідниці та високих шкіряних чоботах на тонкому підборі — саме такі зараз у моді. Чоботи стали головним акцентом образу: вони роблять ноги візуально довшими і додають будь-якому луку елегантної гостроти. Волосся зібране в низький хвіст, а масивні сережки у формі хрестів і кільця додають нотку легкої драматичності.

Образ Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Зазначимо, що високі шкіряні чоботи — справжня знахідка для осені. Їх можна поєднувати:

з короткими спідницями та сукнями, як у Насті, для жіночного і модного образу;

із шортами та теплими гольфами, створюючи зручний повсякденний look;

із вузькими джинсами або легінсами, заправленими всередину чобіт, для стриманого стилю;

із довгим пальтом, тренчем або кардиганом, щоб додати елегантності та завершеності образу;

навіть із широкими мінісукнями з об’ємними рукавами — для драматичного ефекту.

Такі чоботи підходять і для денного, і для вечірнього образу, адже вони додають будь-якому луку стильності та дорогоцінного відчуття.

"Some call it sweater weather — I call it tiempo para sentir", — підписала фото співачка англійською та іспанською. У перекладі це означає: "Дехто називає це погодою светрів, я — часом, щоб відчувати".

Настя знову показала, що вміє поєднувати стиль і настрій, а високі шкіряні чоботи цієї осені — must-have кожної модниці.

