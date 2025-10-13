Стрижки на середню довжину волосся, що мають ефектний вигляд — фото

Дівчина на стрижці. Фото: freepik.com

Осінь — час змін. І це стосується не тільки гардеробу, а й волосся. Якщо хочеться освіжити образ, але кардинально короткі стрижки не для вас, середня довжина стане ідеальним рішенням. Вона універсальна, проста в догляді і дозволяє гратися зі стилем.

Новини.LIVE розповість про три наймодніші стрижки цієї осені та кому вони пасують.

Вдалі стрижки на середню довжину волосся

Шеггі

Ця стрижка робить волосся живим і рухливим. Багато шарів додають об’єму навіть тонкому волоссю, а укладати шеггі можна буквально за хвилину. Волосся має природний, сучасний і легкий вигляд.

Шеггі. Фото з Instagram

Ідеально для тих, хто хоче приховати легку асиметрію обличчя або тонке волосся, а також для активних жінок, яким важлива швидка і проста укладка.

Каскад

Каскад — відмінний варіант для тих, хто хоче зберегти довжину, але додати об’єму та легкості. Шари м’яко обрамляють обличчя, надають руху і роблять волосся більш густим. Укладання не потребує зусиль, а образ завжди має доглянутий вигляд.

Каскад. Фото з Instagram

Чудово підходить жінкам із тонким або середньої густоти волоссям, а також тим, хто хоче підкреслити риси обличчя і зробити образ більш динамічним.

Каре

Класичне каре ніколи не виходить із моди. Чіткі лінії роблять зачіску стильною та охайною, а довжина до плечей залишає простір для експериментів із укладкою. Легко зібрати у хвіст або залишити розпущеним — має завжди сучасний вигляд.

Каре. Фото з Instagram

Ідеально для жінок із густим або середнім волоссям, кому подобається строгий і акуратний стиль. Підходить тим, хто хоче підкреслити контури обличчя та мати елегантний вигляд без зайвих зусиль.

Усі ці три стрижки — справжній порятунок восени: вони освіжають образ, додають об’єму і дозволяють відчувати себе впевнено без складного догляду.

