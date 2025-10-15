Осенние и зимние стрижки, не требующие времени на укладку — фото

Красивая девушка с короткой стрижкой. Фото: freepik.com

Короткие волосы никогда не выходят из моды — меняется лишь стиль и форма. Сегодня они одновременно стильные и практичные: не требуют сложного ухода, но всегда выглядят эффектно.

В этом сезоне тренды дают простор для экспериментов: легкость сочетается с элегантностью, а короткие стрижки позволяют подчеркнуть характер и смелость.

Короткие стрижки, которые подойдут на этот сезон

Волнистый боб

Мягкие волны создают легкость и женственность одновременно. Такая прическа отлично подходит для ежедневного образа, а немного укладки — и она готова к вечернему выходу или важной встрече.

Волнистый боб. Фото из Instagram

Гладкий блестящий боб

Прямая прическа всегда выглядит ухоженно и стильно. Блеск и аккуратность подчеркивают черты лица, а минималистичная элегантность делает ее идеальной для работы и особых событий.

Ким Кардашьян с бобом. Фото из Instagram

Боб с объемом

Для тех, кто любит роскошный вид, подходит боб с объемом. Волосы кажутся густыми и живыми, создавая легкий гламур без перебора.

Боб с объемом. Фото из Instagram

Боб с локонами

Локоны, зачесанные набок, добавляют образу загадочности и шарма. Асимметрия обрамляет лицо, делая его более выразительным. Эта прическа легко подходит как для повседневного стиля, так и для вечерних выходов.

Боб с локонами. Фото из Instagram

Пикси

Смелая, открытая и всегда актуальная стрижка. Она подчеркивает индивидуальность и делает образ энергичным и легким в уходе.

Пикси. Фото из Instagram

Звезды часто выбирают пикси для красных дорожек, потому что она точно выделяет среди толпы.

