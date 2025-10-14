Легендарний чубчик Біркін — тренд, що ніколи не старіє

Демі Мур. Фото: instagram.com/dimitrishair

Цієї осені справжній б’юті-хіт — чубчик в стилі Джейн Біркін. Та сама знаменитість із 70-х, чий образ здавався недбало елегантним і легким, знову надихає на оновлення зачісок. Новий тренд підхопили Демі Мур, Дженніфер Лоуренс, Кортні Кардашян та багато інших, і він вже точно не схожий на швидкоплинну модну примху.

Що особливого в чубчику Біркін

На відміну від класичних чубчиків, які потребують ідеальної стрижки й щоденного укладання, Біркін має природну недосконалість. Він трохи скуйовджений, легкий, ненав’язливий — це робить його універсальним. Такий чубчик красиво обрамляє обличчя, пом’якшує різкі риси та додає свіжості й молодості.

Дженніфер Лоуренс показала стильний варіант на фестивалі Sundance та на показі Dior у Парижі.

Демі Мур додала класики своєму образу, а Кортні Кардашян обрала м’який і коротший варіант. Лейтон Містер, у свою чергу, показала природну, трохи недбалу версію, що мало дуже стильний вигляд.

Ще один тренд осені — рваний чубчик

Він теж повертається в моду. Рваний чубчик додає легкості та повітряності, підкреслює риси обличчя і підходить до середньої та довгої довжини волосся.

До того ж, він легкий і дуже практичний в укладці, тому буде вдалим вибором для тих, хто не хоче витрачати багато часу на щоденний догляд.

