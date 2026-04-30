Найкращі духи Zara: стійкі та шлейфові аромати, як люксові парфуми

Літні парфуми від Zara.

Розкішний аромат — це не завжди про космічні цінники чи флакони з елітних бутиків. Останнім часом справжнім меккою для любителів парфумів став магазин Zara. Якщо раніше бренд сприймали суто як мас-маркет з простою туалетною водою, то сьогодні ситуація докорінно змінилася.

Редакція Новини.LIVE розповість про парфуми від Zara детальніше.

Компанія почала співпрацювати з топовими парфумерами світу, зокрема з легендарною Джо Малон, що вивело їхню парфумерію на зовсім інший рівень.

Які парфуми від Zara варто спробувати

Red Temptation

Цей флакон став справжнім хітом минулого року. Його часто порівнюють з нішевими парфумами через складний та глибокий шлейф. В основі — шафран та жасмин, які доповнюються мохом, амброю та легким солодким акцентом праліне. Це той варіант, коли хочеться залишити після себе загадковий і дорогий аромат.

Читайте також:

Hypnotic Vanilla

Якщо ви фанатка ванілі, повз цей варіант проходити не можна. Він дуже нагадує знаменитий Dior Hypnotic Poison. Аромат стартує ніжним цвітом абрикоса, але швидко переходить у теплу, густу бурбонську ваніль. Дуже стійкий, але краще підходить для холодів.

Fields At Nightfall

Багато хто називає цей аромат найкращим у всій лінійці Zara. Він вдало балансує між свіжістю бергамоту та м’якістю бобів тонка. Це сучасний і дуже інтелігентний запах, який доречний як в офісі, так і на вечірці.

Rose Gourmand

Це вибір для прихильниць класичної жіночності. Тут багато троянди, яка доповнена півонією та жасмином. Родзинку додає карамельна база — завдяки їй парфум стає смачним і трохи тягучим.

Tonka Obsession

Один із останніх релізів, де головна роль відведена бобам тонка. У поєднанні з сандалом і ваніллю виходить дуже характерний, деревний аромат, який огортає, наче кашеміровий светр.

Zara довела, що парфумерія може бути доступною, не втрачаючи при цьому в якості.

