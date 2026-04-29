Найкраща річ цієї весни: трендова знахідка від Zara

Дівчина в куртці від Zara. Фото з соціальних мереж

Куртка від Zara — це універсальна річ, яка завжди рятує, як і біла футболка чи прямі джинси. Тим паче в таку погоду, коли справжнє тепло ще не відчувається. Шкіряні косухи, замшеві бомбери чи масивні авіатори вже давно стали класикою, яку легко підлаштувати під будь-яку погоду.

Редакція Новини.LIVE поділиться кільком ідеями, як носити їх так, щоб це мало актуальний вигляд.

Ідеї для образів з курткою від Zara

Бомбери (особливо ті самі вірусні моделі з Zara) часто мають вільний або вкорочений крій. Їх найкраще поєднувати із широким низом. Джинси-кльош, палаццо або просто вільні прямі штани створюють правильний баланс. Висока посадка тут буде доречною, бо вона акцентує на талії, роблячи силует жіночним навіть у масивній куртці.

Спробуйте також міксувати грубу шкіру з класичними костюмними брюками. Це той випадок, коли протилежності працюють ідеально. Шкіряна куртка забирає зайву строгість у вовняних штанів, роблячи образ розслабленим, але все ще елегантним. Додайте сюди лаконічні аксесуари і отримаєте готовий лук для зустрічей або вечірнього виходу.

Читайте також:

Шкіряна куртка Zara у поєднанні з класичними штанами. Кадр з відео

Не забувайте ще про сукні-комбінації та мініспідниці. Грубий авіатор поверх ніжного шовку — це перевірений прийом, який завжди буде мати стильний вигляд.

Що взути під таку куртку

Тут повна свобода, яка залежить лише від ваших планів на день:

кросівки або кеди — для довгих прогулянок;

лофери чи челсі — якщо хочеться додати образу стриманості;

ботильйони на підборах або грубі черевики на шнурівці — для створення характеру та візуального подовження ніг.

І наостанок, дизайнери нагадали, що шкіра та денім — це база, яка ніколи не підведе.

