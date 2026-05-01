Ви робили це неправильно: як насправді вигідно купувати в Zara

Ви робили це неправильно: як насправді вигідно купувати в Zara

Дата публікації: 1 травня 2026 11:25
Як купувати речі в Zara і не переплачувати: дієві лайфхаки
Магазин Zara. Кадр з відео

Сезонний розпродаж у Zara — це завжди нагадує полювання. Поки полиці звільняють під весняні новинки, у покупців є останній шанс вхопити класні речі за копійки. Але щоб не просто витратити гроші, а реально зекономити й отримати задоволення, варто знати кілька внутрішніх фішок магазину.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на блогерку в TikTok поділиться корисними порадами, які допоможуть вигідно робити покупки в Zara.

Коли йти за знижками в Zara

Якщо ви полюєте на червоні цінники, запам'ятайте, що середа — найкращий день. Саме посеред тижня працівники зазвичай оновлюють базу, роблять переоцінку і виставляють нові позиції на сейл. Якщо прийдете вранці в середу, шанси знайти свій розмір у кошику з акціями значно вищі.

Як не стояти в черзі до примірочної в Zara

В Zara справді можна забронювати кабінку на певний час. Щоправда, є два "але": наразі ця опція працює лише в столичному ТЦ River Mall, і формально вона створена для стилістів. Проте знати про таку можливість корисно, особливо якщо ви плануєте масштабний шопінг із консультантом.

Що робити, якщо розміру немає на полиці в Zara

Не поспішайте засмучуватися. Найпростіший спосіб — відкрити офіційний додаток. Там можна миттєво перевірити наявність конкретної сукні чи штанів у всіх магазинах вашого міста. Це береже купу часу та нервів, які зазвичай витрачаються на поїздки навмання.

Читайте також:

Доставка та онлайн-замовлення в Zara

Для тих, хто терпіти не може натовпи в торгових центрах, сайт — ідеальний вихід. Більше того, при замовленні від 2000 гривень кур'єр привезе пакунок безкоштовно. Це зручно, адже вдома можна спокійно все поміряти перед дзеркалом.

Питання браку та повернення товару в Zara

Мало хто знає, але якщо річ розійшлася по шву чи зламалася блискавка одразу після покупки — це не вирок. Ви маєте право на обмін або повернення. Але тримайте бирки на одязі. Для взуття правила ще лояльніші: зазвичай достатньо мати при собі чек.

@lenanormalna

Відкриваю секрети шопінгу в Zara! 😏🔥 5 лайфхаків, які допоможуть зекономити, знайти найкращі речі та купувати, як профі. Чи знали ви про ці фішки? Напишіть у коментарях! 🛍️✨ #Zara #ШопінгХак #Лайфхаки #МодаУкраїна #Стиль #ШопінгTips #ZaraУкраїна #FashionHacks #Знижки #МодніТренди #київ

♬ Sex And The City Main Theme (From "Sex And The City") - Geek Music

Раніше ми писали про те, до яких парфумів від Zara варто придивитися. Вони мають дуже дорогий аромат на рівні люксових.

Також ми повідомляли, яка річ від Zara буде маст-хев на цю весну і осінь. Вона підлаштовується під будь-яку погоду.

магазини лайфхаки речі від Zara
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
