Як купувати речі в Zara і не переплачувати: дієві лайфхаки

Сезонний розпродаж у Zara — це завжди нагадує полювання. Поки полиці звільняють під весняні новинки, у покупців є останній шанс вхопити класні речі за копійки. Але щоб не просто витратити гроші, а реально зекономити й отримати задоволення, варто знати кілька внутрішніх фішок магазину.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на блогерку в TikTok поділиться корисними порадами, які допоможуть вигідно робити покупки в Zara.

Коли йти за знижками в Zara

Якщо ви полюєте на червоні цінники, запам'ятайте, що середа — найкращий день. Саме посеред тижня працівники зазвичай оновлюють базу, роблять переоцінку і виставляють нові позиції на сейл. Якщо прийдете вранці в середу, шанси знайти свій розмір у кошику з акціями значно вищі.

Як не стояти в черзі до примірочної в Zara

В Zara справді можна забронювати кабінку на певний час. Щоправда, є два "але": наразі ця опція працює лише в столичному ТЦ River Mall, і формально вона створена для стилістів. Проте знати про таку можливість корисно, особливо якщо ви плануєте масштабний шопінг із консультантом.

Що робити, якщо розміру немає на полиці в Zara

Не поспішайте засмучуватися. Найпростіший спосіб — відкрити офіційний додаток. Там можна миттєво перевірити наявність конкретної сукні чи штанів у всіх магазинах вашого міста. Це береже купу часу та нервів, які зазвичай витрачаються на поїздки навмання.

Доставка та онлайн-замовлення в Zara

Для тих, хто терпіти не може натовпи в торгових центрах, сайт — ідеальний вихід. Більше того, при замовленні від 2000 гривень кур'єр привезе пакунок безкоштовно. Це зручно, адже вдома можна спокійно все поміряти перед дзеркалом.

Питання браку та повернення товару в Zara

Мало хто знає, але якщо річ розійшлася по шву чи зламалася блискавка одразу після покупки — це не вирок. Ви маєте право на обмін або повернення. Але тримайте бирки на одязі. Для взуття правила ще лояльніші: зазвичай достатньо мати при собі чек.

