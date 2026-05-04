Модный костюм от Zara весна-2026: трендовый образ

Магазин Zara. Кадр из видео

Поиски идеального баланса между последними трендами и практичной базой обычно приводят нас к Zara. Сейчас в соцсетях настоящий бум на конкретные находки из новой коллекции, которые выглядят дорого, а носятся максимально удобно.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих вещах подробнее.

Какие вещи от Zara будут актуальными в 2026 году

Одним из таких хитов стал коричневый джинсовый жакет. Его главная фишка — высокий воротник-стойка и скрытая фурнитура (молния и кнопки спрятаны под планкой), что придает вещи минималистичный и очень современный вид. Оттенок "жженая глина" выглядит значительно интереснее привычного синего или черного денима, при этом он легко комбинируется со всем гардеробом. Такую куртку можно накинуть сверху как легкую верхнюю одежду или сделать центральным элементом образа.

Если же вы любите готовые сеты, Zara предлагает дополнить жакет идеальными джинсами в тон. Это модель Mid-Rise Wide-Leg с интересными деталями:

свободные широкие штанины, не сковывающие движений;

выраженные защипы (складки) спереди, которые визуально вытягивают силуэт;

средняя посадка, аккуратные накладные карманы сзади и надежная застежка на молнию с внутренней пуговицей и крючком.

Такой костюм-двойка избавляет от вечного вопроса "что надеть", ведь вместе эти вещи создают целостный и стильный лук, который не выйдет из моды в следующем сезоне.

