Манікюр, який може нашкодити — вся правда про гель-лак

Запитайте будь-якого майстра і почуєте одну й ту саму відповідь: гель-лак уже понад десять років не здає позицій. Черга до салону, запис за кілька днів, а полиці магазинів ломляться від кольорів і брендів. Але чи все так безпечно, як здається?

Зручний, гарний, стійкий — саме за це ми любимо гель-лак. Та "модно" не завжди означає "корисно". Лікарі й науковці все частіше попереджають, що ідеальні блискучі нігті можуть мати зворотний бік.

Коли краса шкодить нігтям

Перед тим як нанести гель-лак, нігті полірують і знежирюють, часто аж до тонкої пластини. А під час зняття майстер спилює шар покриття фрезою. Один невдалий рух — і можна пошкодити матрикс (зону росту нігтя). Результат — борозенки, тріщини й ламкість.

Приховані ризики

Гель-лак — це суміш лаку та гелю, яка під дією УФ-випромінювання перетворюється на твердий полімер. Тобто буквально на пластмасу.

За словами дерматолога Медичної школи Нью-Йоркського університету, доктора Кріса Адігана, головна небезпека не в самому покритті, а у відшаруваннях. Під ними накопичується волога і створюється рай для бактерій та грибків. До того ж товстий шар лаку не дає помітити проблему вчасно.

Тренд наносити гель-лак "під кутикулу" має акуратний вигляд, але насправді небезпечний. Під час процедури видаляють птеригій — тоненьку шкірочку, яка захищає від інфекцій. Без неї ризик зараження зростає в рази.

У дешевших або старих формулах гель-лаків можуть бути дибутилфталат, толуол і формальдегід — сполуки, які шкодять нервовій та ендокринній системам і навіть мають канцерогенні властивості.

Сьогодні багато брендів пишуть "3-free" або "5-free" — тобто без цих речовин. Але й замінники не завжди безпечні. Наприклад, трифенілфосфат (TPHP) може впливати на гормони, а бутельований гідроксіанізол (BHA) у великих дозах класифікується як можливий канцероген. Дослідники з Університету Дюка (США) разом із EWG виявили трифенілфосфат навіть у продукції відомих брендів.

Чи справді лампи безпечні

Сушіння гель-лаку — окрема тема. УФ- і LED-лампи обидва випромінюють ультрафіолет типу А (UVA). Його рівень нижчий, ніж у сонячних променів, але ефект накопичується. Згодом це може призвести до фотостаріння або пігментації шкіри рук.

Лікарі радять перед процедурою наносити сонцезахисний крем із SPF 50 або користуватися спеціальними рукавичками без пальців. Це простий спосіб зменшити ризик без відмови від улюбленого манікюру.

