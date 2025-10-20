Видео
Идеальный маникюр или риск для ногтей — правда о гель-лаке

Идеальный маникюр или риск для ногтей — правда о гель-лаке


Дата публикации 20 октября 2025 19:51
обновлено: 18:20
Маникюр, который может навредить — вся правда о гель-лаке
Гель-лаки. Фото: freepik.com

Спросите любого мастера и услышите один и тот же ответ: гель-лак уже больше десяти лет не сдает позиций. Очередь в салон, запись за несколько дней, а полки магазинов ломятся от цветов и брендов. Но все ли так безопасно, как кажется?

На этот вопрос дало ответ издание Ukr.media.



Удобный, красивый, стойкий — именно за это мы любим гель-лак. Но "модно" не всегда означает "полезно". Врачи и ученые все чаще предупреждают, что идеальные блестящие ногти могут иметь обратную сторону.

Когда красота вредит ногтям

Перед тем как нанести гель-лак, ногти полируют и обезжиривают, часто вплоть до тонкой пластины. А во время снятия мастер спиливает слой покрытия фрезой. Одно неудачное движение и можно повредить матрикс (зону роста ногтя). Результат — бороздки, трещины и ломкость.

Чи може нашкодити нігтям гель-лак
Маникюр. Фото: freepik.com

Скрытые риски

Гель-лак — это смесь лака и геля, которая под действием УФ-излучения превращается в твердый полимер. То есть буквально в пластмассу.
По словам дерматолога Медицинской школы Нью-Йоркского университета, доктора Криса Адигана, главная опасность не в самом покрытии, а в отслоениях. Под ними скапливается влага и создается рай для бактерий и грибков. К тому же, толстый слой лака не дает заметить проблему вовремя.

Тренд наносить гель-лак "под кутикулу" выглядит аккуратно, но на самом деле опасен. Во время процедуры удаляют птеригий — тоненькую кожицу, которая защищает от инфекций. Без нее риск заражения возрастает в разы.

В более дешевых или старых формулах гель-лаков могут быть дибутилфталат, толуол и формальдегид — соединения, которые вредят нервной и эндокринной системам и даже обладают канцерогенными свойствами.

Чи є шкідливі речовини в гель-лаках
Яркие гель-лаки. Фото: freepik.com

Сегодня многие бренды пишут "3-free" или "5-free" — то есть без этих веществ. Но и заменители не всегда безопасны. Например, трифенилфосфат (TPHP) может влиять на гормоны, а бутилированный гидроксианизол (BHA) в больших дозах классифицируется как возможный канцероген. Исследователи из Университета Дюка (США) вместе с EWG обнаружили трифенилфосфат даже в продукции известных брендов.

Действительно ли лампы безопасны

Сушка гель-лака — отдельная тема. УФ- и LED-лампы обе излучают ультрафиолет типа А (UVA). Его уровень ниже, чем у солнечных лучей, но эффект накапливается. Со временем это может привести к фотостарению или пигментации кожи рук.

Врачи советуют перед процедурой наносить солнцезащитный крем с SPF 50 или пользоваться специальными перчатками без пальцев. Это простой способ уменьшить риск без отказа от любимого маникюра.

Ранее мы писали о том, в каких случаях ногти могут становиться слабыми и ломкими.

Также мы сообщали, какие формы ногтей реже всего ломаются и поэтому их считают самыми лучшими.


Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
