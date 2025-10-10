Відео
Манікюр без стресу — три форми нігтів, що не ламаються

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:48
Міцний та надійний манікюр — які форми нігтів обрати, щоб не ламались
Гарні нігті. Фото: freepik.com

Правильно підібрана форма нігтів — це не лише про красу, а й про здоров’я. Від неї напряму залежить, як довго ваш манікюр буде мати доглянутий вигляд і чи не почнуть нігті ламатися вже через кілька днів. Експерти назвали кілька форм, які вважаються найміцнішими і найменше схильні до пошкоджень.

Про це пише сайт Real simple.

Читайте також:

Три найміцніші форми нігтів

Овальна форма

Це класика, яка пасує практично всім. Овальні нігті мають природний вигляд, а за рахунок плавних ліній менше піддаються ламкості. У них немає гострих кутів, що можуть зачепитися за тканину або волосся — саме тому така форма вважається найстійкішою.

Класична форма нігтів, що підходить практично усім
Овальна форма нігтів. Фото з Instagram

Коли край нігтя заокруглений, навантаження рівномірно розподіляється, і він не тріскає у певному місці. До того ж овальна форма дозволяє носити нігті навіть трохи довші і при цьому не боятися сколів.

М’який квадрат

Якщо ви любите акуратний вигляд квадратних нігтів, але боїтеся, що кути швидко зламаються — це ваш варіант. М’який квадрат має прямий край, але злегка заокруглені куточки.

М'який квадрат має завжди акуратний вигляд
М’який квадрат. Фото з Instagram

Це стильно й водночас практично, бо кути не чіпляються, а ніготь не тріскає по краях. Тому такі нігті чудовий вибір для тих, хто багато друкує або часто працює руками — форма зберігає міцність навіть при середній довжині.

Короткі круглі нігті

Ідеальні для тих, хто цінує зручність. Коротка довжина — менше шансів зламати або зачепити ніготь. Кругла форма допомагає рівномірно розподіляти тиск, тому навіть тонкі нігті стають міцнішими.

Міцна форма нігтів, що має охайний вигляд
Короткі круглі нігті. Фото з Instagram

До того ж такий манікюр завжди буде мати охайний вигляд і не потребує частого підпилювання. Саме круглі короткі нігті часто вибирають майстри, які хочуть, щоб форма трималася довго без зайвого догляду.

Раніше ми писали про те, що манікюр в горошок знову підкорює сезон.

Також ми повідомляли, який дизайн манікюру буде мати ідеальний вигляд восени.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
