Идеи маникюра на Хэллоуин, что поразят даже самых требовательных

Идеи маникюра на Хэллоуин, что поразят даже самых требовательных

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 19:45
обновлено: 17:03
Хэллоуинский маникюр 2025 — страшно красиво и трендово
Атрибут Хэллоуина. Фото: freepik.com

Хэллоуин — это отличный повод не только примерить костюм, но и сделать особый маникюр. Ведь даже самые маленькие детали могут создать настроение праздника. В ночь с 31 октября на 1 ноября вся атмосфера наполняется мистикой, а девушки стремятся выглядеть немного жутковато — от макияжа до кончиков ногтей.

Новини.LIVE расскажет, какие дизайны маникюра можно рассмотреть к празднику.

Читайте также:

Необычные дизайны маникюра 2025 года

Если хочется поразить друзей стильным нейл-дизайном, необязательно рисовать сложные картины на каждом пальце. Достаточно выбрать правильные цвета. Классика жанра — черный и оранжевый, символы тыквы и темноты. Такой дуэт эффектно смотрится и на коротких, и на длинных ногтях. Можно сделать покрытие в хаотичном порядке или создать френч с цветными кончиками — как вам больше по душе.

Класичний манікюр до Геловіна
Маникюр к Хэллоуину. Фото из Instagram

Для тех, кто хочет немного "страшной эстетики", стоит добавить тематические рисунки: паутину, летучие мыши, тыквы или призраки. Если не умеете рисовать от руки — не беда, есть множество стикеров и слайдеров с жуткими узорами, которые помогут создать нужный эффект за несколько минут.

Моторошний дизайн манікюр до Геловіна
Оригинальный маникюр. Фото из Instagram

Один из самых интересных вариантов — черный френч. Базу оставляют в нежных оттенках бежевого или розового, а кончики окрашивают в черный. Чтобы добавить "шутки и хоррора", можно нарисовать несколько капель, напоминающих кровь, — красных или бордовых. Выглядит одновременно пугающе и стильно.

Манікюр, що має лячний і стильний вигляд
Маникюр с каплями крови. Фото из Instagram

А если хочется чего-то более сдержанного — попробуйте "дымный" эффект на ногтях. Острые ногти в сочетании с таким дизайном создают атмосферу загадочности и смелости. Такой маникюр не оставит вас без внимания ни на одной вечеринке.

Манікюр, що створює ефект загадковості
Эффектный маникюр. Фото из Instagram

Как видим, Хэллоуин — это не только тыквы и костюмы, но и отличный шанс поэкспериментировать с образом. И даже если вы не фанатка страшных историй, маленький акцент на ногтях добавит образу настроения. Главное играть с цветом и не бояться проявлять свою фантазию.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
