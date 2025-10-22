Хэллоуинский маникюр 2025 — страшно красиво и трендово

Атрибут Хэллоуина. Фото: freepik.com

Хэллоуин — это отличный повод не только примерить костюм, но и сделать особый маникюр. Ведь даже самые маленькие детали могут создать настроение праздника. В ночь с 31 октября на 1 ноября вся атмосфера наполняется мистикой, а девушки стремятся выглядеть немного жутковато — от макияжа до кончиков ногтей.

Новини.LIVE расскажет, какие дизайны маникюра можно рассмотреть к празднику.

Реклама

Читайте также:

Необычные дизайны маникюра 2025 года

Если хочется поразить друзей стильным нейл-дизайном, необязательно рисовать сложные картины на каждом пальце. Достаточно выбрать правильные цвета. Классика жанра — черный и оранжевый, символы тыквы и темноты. Такой дуэт эффектно смотрится и на коротких, и на длинных ногтях. Можно сделать покрытие в хаотичном порядке или создать френч с цветными кончиками — как вам больше по душе.

Маникюр к Хэллоуину. Фото из Instagram

Для тех, кто хочет немного "страшной эстетики", стоит добавить тематические рисунки: паутину, летучие мыши, тыквы или призраки. Если не умеете рисовать от руки — не беда, есть множество стикеров и слайдеров с жуткими узорами, которые помогут создать нужный эффект за несколько минут.

Оригинальный маникюр. Фото из Instagram

Один из самых интересных вариантов — черный френч. Базу оставляют в нежных оттенках бежевого или розового, а кончики окрашивают в черный. Чтобы добавить "шутки и хоррора", можно нарисовать несколько капель, напоминающих кровь, — красных или бордовых. Выглядит одновременно пугающе и стильно.

Маникюр с каплями крови. Фото из Instagram

А если хочется чего-то более сдержанного — попробуйте "дымный" эффект на ногтях. Острые ногти в сочетании с таким дизайном создают атмосферу загадочности и смелости. Такой маникюр не оставит вас без внимания ни на одной вечеринке.

Эффектный маникюр. Фото из Instagram

Как видим, Хэллоуин — это не только тыквы и костюмы, но и отличный шанс поэкспериментировать с образом. И даже если вы не фанатка страшных историй, маленький акцент на ногтях добавит образу настроения. Главное играть с цветом и не бояться проявлять свою фантазию.

Ранее мы писали о том, может ли быть гель-лак вредным для ногтей.

Также мы сообщали, какие интересные дизайны маникюра можно сделать в трендовом коричневом цвете.