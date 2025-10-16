Видео
Видео

Каре, что омолаживает — тренды и способы укладки

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 16:04
Современное каре — как выглядеть моложе без сложных укладок
Девушка с каре. Фото: freepik.com

Стрижка "каре" уже много лет удерживает лидерство среди женских причесок. Она универсальна, подходит почти всем и может добавить не только стиля, но и выгодно освежить образ. В классическом варианте каре имеет среднюю длину волос — до челюсти или плеч. Но на этом возможности не заканчиваются: существует множество вариантов, которые подчеркнут ваш стиль и характер.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Какие варианты стрижки каре сейчас актуальны

Каре-бабочка

Этот вариант каре отличается многослойностью и длинной челкой-шторкой. Небольшой перепад длины слоев делает стрижку легкой и подвижной. Она одинаково красиво смотрится на прямых и вьющихся волосах, добавляя объема и естественной грации. Особенность "бабочки" в том, что даже без укладки волосы выглядят живыми и ухоженными — идеально для утренней спешки.

Каре, що зараз найбільш актуальне
Каре-бабочка. Фото из Instagram

Длинное каре

Макси-каре до основания шеи позволяет экспериментировать с укладкой. Француженки часто выбирают градуировку для дополнительного объема и челку, но если у вас густые волосы, прямой срез тоже смотрится отлично. Длинное каре легко сочетается с волнами, локонами или гладкими прямыми прядями, поэтому каждый день можно создавать новый образ.

Довге каре - найоптимальніший вибір для модниць
Длинное каре. Фото из Instagram

Боб-каре

La Petit Bob — любимая стрижка молодых девушек и женщин в возрасте. Длина волос обычно доходит до середины шеи или нижней части лица. "Маленький боб" практичен: его можно носить без особой укладки, просто высушив волосы, а можно экспериментировать с плойкой, брашингом или бигудями.

Улюблена стрижка усіх
Боб-каре. Фото из Instagram

Стрижка подходит как для прямых, так и для немного волнистых волос, позволяя создавать нежные локоны или гладкие пряди.

Боб-каре с челкой

Короткий боб с густой челкой до бровей — настоящий французский шарм. Для круглой или квадратной формы лица челку можно сделать редкой, боковой или шторкой, чтобы не утяжелять образ. Затылок часто стригут машинкой для дополнительного объема.

Боб-каре теж набуває популярності
Боб-каре. Фото из Instagram

Такая прическа делает образ милым и женственным, добавляет очарования, не требуя много времени на ежедневную укладку.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
