Трендовий осінній образ Катерини Кузнєцової 2025 — ідея для усіх

Відома українська актриса Катерина Кузнєцова показала стильний і затишний осінній лук, який ідеально поєднує найактуальніші тренди сезону. Так можна ходити хоч кожен день.

Який стильний повсякденний образ показала Катя Кузнєцова

У центрі уваги коротка кремова куртка-тедді. М’яка, ворсиста тканина нагадує овечу шерсть, а укорочений крій додає образу сучасності та легкості. Така куртка не тільки має затишний образ, а й додає теплоти похмурим осіннім дням. Подібні моделі можна зустріти в колекціях Zara, Calvin Klein або інших модних брендів.

Образ доповнює елегантна коричнева шкіряна сумка класичного крою. Вона нагадує культові моделі Birkin: строгі лінії, гладка фактура шкіри та невеликий брелок, що додає трохи грайливості та індивідуальності. Сумка відразу притягує погляди і робить образ завершеним. Схожі варіанти можна знайти у Kachorovska, Longchamp або на популярних онлайн-платформах, як Amazon та Etsy.

Не менш стильними деталями стали сонячні окуляри з круглою білою оправою, які підкреслюють обличчя і додають образу легкого ретро-шарму. Високі коричневі чоботи до коліна витягують силует і роблять його більш витонченим. Штани в трендовому коричневому кольорі ідеально пасують під усе.

Усе разом створює гармонійний і продуманий образ: тепло, стильно та сучасно. Цей лук легко можна адаптувати під власний гардероб — достатньо додати кілька ключових елементів у нейтральних тонах, щоб мати так само модний й актуальний вигляд.

