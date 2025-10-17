Відео
Україна
Катерина Кузнєцова вразила стильним осіннім образом

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:21
Оновлено: 09:55
Трендовий осінній образ Катерини Кузнєцової 2025 — ідея для усіх
Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino

Відома українська актриса Катерина Кузнєцова показала стильний і затишний осінній лук, який ідеально поєднує найактуальніші тренди сезону. Так можна ходити хоч кожен день.

Новини.LIVE розібрали образ акторки детально.

Який стильний повсякденний образ показала Катя Кузнєцова

У центрі уваги коротка кремова куртка-тедді. М’яка, ворсиста тканина нагадує овечу шерсть, а укорочений крій додає образу сучасності та легкості. Така куртка не тільки має затишний образ, а й додає теплоти похмурим осіннім дням. Подібні моделі можна зустріти в колекціях Zara, Calvin Klein або інших модних брендів.

Кузнєцова показала трендовий образ на осінь
Образ Кузнєцової. Фото з Instagram

Образ доповнює елегантна коричнева шкіряна сумка класичного крою. Вона нагадує культові моделі Birkin: строгі лінії, гладка фактура шкіри та невеликий брелок, що додає трохи грайливості та індивідуальності. Сумка відразу притягує погляди і робить образ завершеним. Схожі варіанти можна знайти у Kachorovska, Longchamp або на популярних онлайн-платформах, як Amazon та Etsy.

Яку культову сумку носить Кузнєцова
Стильна сумка в образі Кузнєцової. Фото з Instagram

Не менш стильними деталями стали сонячні окуляри з круглою білою оправою, які підкреслюють обличчя і додають образу легкого ретро-шарму. Високі коричневі чоботи до коліна витягують силует і роблять його більш витонченим. Штани в трендовому коричневому кольорі ідеально пасують під усе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Kuznetsova (@katykino)

Усе разом створює гармонійний і продуманий образ: тепло, стильно та сучасно. Цей лук легко можна адаптувати під власний гардероб — достатньо додати кілька ключових елементів у нейтральних тонах, щоб мати так само модний й актуальний вигляд.

Раніше ми писали про те, якою стильною і дорогою сумкою похизувалась співачка Оля Полякова.

Також ми повідомляли, який багатошаровий лук показала Джей Ло. За бажанням повторити буде просто.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
