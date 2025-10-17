Трендовий осінній образ Катерини Кузнєцової 2025 — ідея для усіх

Катерина Кузнєцова вразила стильним осіннім образом
Відома українська актриса Катерина Кузнєцова показала стильний і затишний осінній лук, який ідеально поєднує найактуальніші тренди сезону. Так можна ходити хоч кожен день.
Новини.LIVE розібрали образ акторки детально.
Який стильний повсякденний образ показала Катя Кузнєцова
У центрі уваги коротка кремова куртка-тедді. М’яка, ворсиста тканина нагадує овечу шерсть, а укорочений крій додає образу сучасності та легкості. Така куртка не тільки має затишний образ, а й додає теплоти похмурим осіннім дням. Подібні моделі можна зустріти в колекціях Zara, Calvin Klein або інших модних брендів.
Образ доповнює елегантна коричнева шкіряна сумка класичного крою. Вона нагадує культові моделі Birkin: строгі лінії, гладка фактура шкіри та невеликий брелок, що додає трохи грайливості та індивідуальності. Сумка відразу притягує погляди і робить образ завершеним. Схожі варіанти можна знайти у Kachorovska, Longchamp або на популярних онлайн-платформах, як Amazon та Etsy.
Не менш стильними деталями стали сонячні окуляри з круглою білою оправою, які підкреслюють обличчя і додають образу легкого ретро-шарму. Високі коричневі чоботи до коліна витягують силует і роблять його більш витонченим. Штани в трендовому коричневому кольорі ідеально пасують під усе.
Усе разом створює гармонійний і продуманий образ: тепло, стильно та сучасно. Цей лук легко можна адаптувати під власний гардероб — достатньо додати кілька ключових елементів у нейтральних тонах, щоб мати так само модний й актуальний вигляд.
