Україна
Екатерина Кузнецова поразила стильным осенним образом

Екатерина Кузнецова поразила стильным осенним образом

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:21
обновлено: 09:55
Трендовый осенний образ Екатерины Кузнецовой 2025 — идея для всех
Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова показала стильный и уютный осенний лук, который идеально сочетает самые актуальные тренды сезона. Так можно ходить хоть каждый день.

Новини.LIVE разобрали образ актрисы детально.

Какой стильный повседневный образ показала Катя Кузнецова

В центре внимания короткая кремовая куртка-тедди. Мягкая, ворсистая ткань напоминает овечью шерсть, а укороченный крой добавляет образу современности и легкости. Такая куртка не только имеет уютный образ, но и добавляет теплоты пасмурным осенним дням. Подобные модели можно встретить в коллекциях Zara, Calvin Klein или других модных брендов.

Кузнєцова показала трендовий образ на осінь
Образ Кузнецовой. Фото из Instagram

Образ дополняет элегантная коричневая кожаная сумка классического кроя. Она напоминает культовые модели Birkin: строгие линии, гладкая фактура кожи и небольшой брелок, добавляющий немного игривости и индивидуальности. Сумка сразу притягивает взгляды и делает образ завершенным. Похожие варианты можно найти у Kachorovska, Longchamp или на популярных онлайн-платформах, таких как Amazon и Etsy.

Яку культову сумку носить Кузнєцова
Стильная сумка в образе Кузнецовой. Фото из Instagram

Не менее стильными деталями стали солнечные очки с круглой белой оправой, которые подчеркивают лицо и добавляют образу легкого ретро-шарма. Высокие коричневые сапоги до колена вытягивают силуэт и делают его более изящным. Брюки в трендовом коричневом цвете идеально подходят под все.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Kuznetsova (@katykino)

Все вместе создает гармоничный и продуманный образ: тепло, стильно и современно. Этот лук легко можно адаптировать под собственный гардероб — достаточно добавить несколько ключевых элементов в нейтральных тонах, чтобы выглядеть так же модно и актуально.

Ранее мы писали о том, какой стильной и дорогой сумкой похвасталась певица Оля Полякова.

Также мы сообщали, какой многослойный лук показала Джей Ло. При желании повторить будет просто.

мода тренды Екатерина Кузнецова образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
