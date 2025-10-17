Трендовый осенний образ Екатерины Кузнецовой 2025 — идея для всех

Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова показала стильный и уютный осенний лук, который идеально сочетает самые актуальные тренды сезона. Так можно ходить хоть каждый день.

Новини.LIVE разобрали образ актрисы детально.

Реклама

Читайте также:

Какой стильный повседневный образ показала Катя Кузнецова

В центре внимания короткая кремовая куртка-тедди. Мягкая, ворсистая ткань напоминает овечью шерсть, а укороченный крой добавляет образу современности и легкости. Такая куртка не только имеет уютный образ, но и добавляет теплоты пасмурным осенним дням. Подобные модели можно встретить в коллекциях Zara, Calvin Klein или других модных брендов.

Образ Кузнецовой. Фото из Instagram

Образ дополняет элегантная коричневая кожаная сумка классического кроя. Она напоминает культовые модели Birkin: строгие линии, гладкая фактура кожи и небольшой брелок, добавляющий немного игривости и индивидуальности. Сумка сразу притягивает взгляды и делает образ завершенным. Похожие варианты можно найти у Kachorovska, Longchamp или на популярных онлайн-платформах, таких как Amazon и Etsy.

Стильная сумка в образе Кузнецовой. Фото из Instagram

Не менее стильными деталями стали солнечные очки с круглой белой оправой, которые подчеркивают лицо и добавляют образу легкого ретро-шарма. Высокие коричневые сапоги до колена вытягивают силуэт и делают его более изящным. Брюки в трендовом коричневом цвете идеально подходят под все.

Все вместе создает гармоничный и продуманный образ: тепло, стильно и современно. Этот лук легко можно адаптировать под собственный гардероб — достаточно добавить несколько ключевых элементов в нейтральных тонах, чтобы выглядеть так же модно и актуально.

Ранее мы писали о том, какой стильной и дорогой сумкой похвасталась певица Оля Полякова.

Также мы сообщали, какой многослойный лук показала Джей Ло. При желании повторить будет просто.