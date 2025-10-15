Співачка Тіна Кароль у повсякденному образі — модні деталі

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль не з тих, хто часто ділиться своїм "офлайн"-життям — зазвичай у її Instagram панують розкішні сукні, сценічні костюми й кадри з виступів. Але цього разу співачка вирішила показати себе справжню в простому образі — без гліттеру й прожекторів.

Мова йде про нові фото Кароль в Instagram.

У новій фотосесії зі студії звукозапису вона з’явилася у лаконічному, але дуже продуманому образі, який одразу викликав хвилю захоплення серед підписників.

Новий стильний образ від Тіни Кароль

На фото Тіна позує в просторій сорочці ніжного блакитного кольору, злегка розстібнутій — цей прийом додає легкості й невимушеності. Під нею базова біла майка, яка створює ефект багатошаровості, а в парі з джинсами mom-фасону формує ідеальний баланс між класикою та трендом. Самі джинси сидять комфортно, мають високу талію і злегка вільний крій — саме те, що потрібно для творчого дня в студії.

Образ Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Образ доповнюють витончені деталі: сережки-кільця, які стали своєрідною візитівкою Кароль, кілька тонких браслетів і масивні каблучки. Такі аксесуари не просто додають блиску, а й створюють відчуття завершеності, підкреслюючи жіночність співачки.

Модні деталі в Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

З макіяжем Тіна також залишилася вірною природності: легкий тон, рум’янець і нюдові губи — усе має дуже гармонійний й стриманий вигляд. Волосся співачки вкладене у м’які хвилі, які надають образу легкості й невимушеного шарму.

Здається, навіть у звичайному робочому дні Тіна не втрачає відчуття стилю. Вона показала, що базові речі теж можуть мати модний й дорогий вигляд.

