Україна
Новий образ Джей Ло — багатошаровий лук, що захочеться повторити

Новий образ Джей Ло — багатошаровий лук, що захочеться повторити

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:15
Багатошаровий образ Дженніфер Лопес — урок моди для кожної
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес у 56 років продовжує вражати свіжим виглядом і відчуттям стилю. Кожен її вихід — маленький урок того, як поєднувати комфорт і модні тенденції, і її останній образ не став винятком.

Новини.LIVE розібрали його по деталях.

Читайте також:

Приклад вдалого багатошарового образу від Джей Ло

На новій фотографії Дженніфер одягнена в багатошаровий лук, де кожен шар працює на стиль і комфорт одночасно. Основу склали широкі джинси з відворотами, які додають образу легкої недбалості та сучасності. Джинсову сорочку вона одягла під темно-синій светр — цей контраст матеріалів і відтінків створює глибину та об’єм.

Зверху Дженніфер накинула сірий вовняний піджак із класичною посадкою: трохи приталений, з акуратними плечима та довжиною до стегон, він робить образ більш структурованим і елегантним.

Взуття заслуговує окремої уваги — замшеві чоботи коричневого відтінку на високих підборах не тільки додають росту, а й роблять образ більш "дорослим" і витонченим. Ходити в таких чоботях можна як по місту, так і для зустрічі з друзями, адже вони поєднують стиль і практичність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Аксесуари завершують картину. Чорний пояс підкреслює талію, сонцезахисні окуляри-авіатори додають трохи загадковості, а тонка краватка, зав’язана не надто суворо, робить образ сучасним і модним.

Весь ансамбль має гармонійний вигляд: приглушені тони піджака і джинсів поєднуються з темним светром і насиченим коричневим взуттям, а деталі — краватка, пояс, окуляри — додають акцентів. Дженніфер знову довела, що стиль і молодість — це не цифри у паспорті, а смак, впевненість і вміння обирати те, що підкреслює індивідуальність.

Раніше ми писали про те, яким простим, але стильним повсякденним образом поділилась співачка Тіна Кароль.

Також ми повідомляли, що образи з картатими сорочками не вийдуть з моди найближчими роками.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
